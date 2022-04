Sie waren 20 Jahre lang CEO von TUI Suisse. Im Februar 2020 haben Sie Ihr Amt niedergelegt, also ganz kurz vor Ausbruch der Pandemie. Wie war das für Sie?

Wenn man so lange in einem Unternehmen arbeitet, fällt es einem natürlich nicht leicht, bei so einer Krise die Hände in den Schoss zu legen. Aber ich hatte den Konzern verlassen und finde: Wenn man geht, muss man das durchziehen und nicht noch einen Fuss in der Tür lassen.