Für rund 1,5 Millionen Franken – Das Museum «Im Feld» in Reigoldswil soll saniert und umgebaut werden Im Rahmen einer umfassenden Sanierung des Museums sprach die Baselbieter Regierung 400 000 Franken aus dem Topf des Swisslos-Fonds aus – es ist der bisher grösste Einzelbetrag in diesem Jahr.

Ein Seidenbandwebstuhl, eine kleine Uhrmacherwerkstatt und eine lange Geschichte: Das Reigoldswiler Museum «Im Feld» hat einiges zu bieten. Erbaut wurde es im Jahr 1756 und gilt als «wertvoller Zeitzeuge der bäuerlichen Baukultur im Kanton», wie die Denkmalpflege schreibt. Das Haus, in dem zeitweise bis zu dreissig Personen aus zwei Bauernfamilien gelebt haben sollen, wurde 1978 von Rudolf Plattner der Realschule als Stiftung geschenkt. Seit 1983 ist es ein Museum.

Um künftig Platz für Konzerte, Lesungen und andere Anlässe zu bieten, wurde kürzlich der Startschuss für eine «umfassende Sanierung» sowie eine «sanfte Erweiterung» gelegt. Die Kosten für den Umbau belaufen sich laut «bz» auf rund 1,5 Millionen Franken. Einen Teil davon soll offenbar aus dem Swisslos-Fonds bezahlt werden.

Geld mit Auflagen

Die Baselbieter Regierung hat 400’000 Franken für Umbau und Sanierung des Museums zugesprochen, wie die «Volksstimme» berichtet. Davon 350’000 Franken À-fonds-perdu-Beiträge, sprich die öffentliche Hand verzichtet von vornherein auf die Rückzahlungspflicht. Das Geld fliesst allerdings mit Auflagen, wie Esther Roth, Leiterin des Amts für Kultur, gegenüber der «Volksstimme» sagt.

Eine Auflage sei, dass Reigoldswil an der ordentlichen Gemeindeversammlung vom 21. August ein zinsloses Darlehen von 200’000 Franken spreche. Zudem müsse sich die Rudolf-Plattner-Stiftung, der das Museumsgebäude gehört, zu sechs bis acht professionellen Veranstaltungen verpflichten, so Roth in der «Volksstimme». Sie sei sehr zuversichtlich, dass alles klappen werde: «In Reigoldswil sowie den umliegenden Gemeinden spüre ich ein grosses Commitment fürs Projekt», so Roth zu der «Volksstimme».

Gemäss «Volksstimme» sei das Bauprojekt im Idealfall bis Ende 2024 umgesetzt.

