SBB-Vierspurausbau in Liestal – Das Quartier wird vom Stedtli abgeschnitten Dass umgehend Ersatz für die wichtige Schwieripasserelle bereitsteht, erreichte auch der Stadtrat nicht. Nun beginnt die Leidenszeit für die Anwohnerinnen und Anwohner. Daniel Aenishänslin

Die Schwieripasserelle in Liestal wird demnächst abgerissen, einen sofortigen Ersatz gibts nicht. Foto: Dominik Plüss

Diese Kröte hat das Schwieriquartier zu schlucken. Die Schwieripasserelle muss dem Vierspurausbau der SBB in Liestal weichen. Sie verbindet den Ortsteil mit dem Stedtli und wird ab Freitag zurückgebaut. Für sofortigen Ersatz konnte auch der Stadtrat nicht sorgen. Er ging auf die SBB zu, nachdem ihn sein Einwohnerrat geschlossen mittels dringlichen Postulats dazu aufgefordert hatte. Ohne Erfolg. «Länger können wir die Passerelle nicht offen halten», begründet SBB-Mediensprecher Martin Meier, «zur Aufweitung des Burggrabens müssen wir zwingend die Totalsperre der Waldenburgerbahn nutzen.»

Stadtrat machte zwei Vorschläge Infos einblenden Zwei Varianten inklusive Richtofferte präsentierte der Liestaler Stadtrat den SBB an einer Besprechung vor Ort. Teilabbruch und Verlängerung der alten Passerelle hätten gemäss Stadtrat Daniel Muri (parteilos) rund 40’000 Franken gekostet. Rund 70’000 Franken teuer geworden wäre die Variante mit zwei Zugangstreppentürmen und einem provisorischen Übergang über die Gleise. «Beide Varianten sind mit den auszuführenden Bauarbeiten im Burggraben, den vorhandenen Gleissperrungen und den vorhandenen Platzverhältnissen nicht zu vereinbaren», sagt Muri. Die Arbeiten ausführen müssten die SBB, Projektleiter und Bauunternehmer «zwingend zeitnah» zum Abbruch der Passerelle vom 25. Mai respektive nach Ausserbetriebnahme von Gleis 2 ab dem 25. Juli 2022. Sonst würden die fixierten Termine für die Inbetriebnahme der neuen Gleisanlagen gefährdet sowie das Gesamtprojekt verzögert. «Die Argumentation der SBB war für die Teilnehmenden der Stadt plausibel und nachvollziehbar», urteilt Daniel Muri. (da)

Stephan Müller wohnt im Schwieriquartier. Er vertritt mit der Website schwieri.ch die Anliegen der Quartierbevölkerung und verweist auf die vielen Arztpraxen, die künftig schwer erreichbar sind. Er erinnert an den Weg ins Naherholungsgebiet. Dieser führt durch sein Quartier. Er vermisst ein Stück «Lebensqualität», denn dank Bahnübergang und Passerelle war das Stedtli nah.

«Der Vierspurausbau ist eine Jahrhundertbaustelle», sagt Stadtrat Daniel Muri (parteilos), «dafür gehen alle an ihre Grenzen der Belastbarkeit.» Dieses Bauwerk bringe Liestal aber «um einen Meilenstein» vorwärts. Es sei ihm aber klar: «Dies ist für viele Betroffene ein kleiner Trost.»

Neue Passerelle möglichst bald

Mediensprecher Meier sagt, die SBB seien sich bewusst, dass die Quartierbevölkerung Umwege in Kauf nehmen müsse. «Unser Ziel ist es, möglichst bald eine neue Passerelle erstellen zu können», stellt er in Aussicht. Dies sei aber auch von externen Faktoren abhängig, wie beispielsweise Einsprachen und Beschwerden.

Ein Argument, das einige aus der Quartierbevölkerung in Rage bringt. Gemeint ist auch ihre Einsprache, die vom Bundesamt für Verkehr (BAV) gutgeheissen wurde. Anwohner Müller sagt: «Die Variante war nicht behindertengerecht. Wir staunten, als wir 2017 von den Plänen erfuhren, die nicht wie erwartet eine Unterführung zeigten.» Für ihn wäre dies die vernünftigste Variante. Das nun erforderliche Planungsdossier wollen die SBB bis spätestens Mitte 2021 beim BAV einreichen.

Härter mit den SBB ins Gericht als Müller gehen einige Kommentare auf schwieri.ch. Eine Anwohnerin schreibt: «Die wiederholten Vorwürfe der SBB, dass wegen unserer Einsprachen das BAV den Passerellenbau sistiert habe und es deswegen zu Verzögerungen komme, nerven mich!» Am Dienstag wurden die Anwohner darüber informiert, dass die neue Passerelle bis Pfingsten 2023 stehen soll.

Konkurrenz fürs Stedtli

Zwar senken sich die Barrieren am Bahnübergang Schwieri erst im Frühling 2022 endgültig, doch lassen sie einen lange warten. Und da die Unterführung den Orisbach entlang bis Mitte 2022 gesperrt ist, führt der neue Weg ins Stedtli für viele über den Bahnhof. Müller denkt, das hat Methode. «Die SBB sind längst zum Immobilienunternehmen geworden», sagt er. «Sie profitieren, wenn die Verkehrsströme über den Bahnhof gelenkt werden, wo ihre Mieter Waren verkaufen.» Die Zentrumsfunktion des Stedtli soll jedoch erhalten bleiben.

Der Wegfall der Passerelle betrifft auch Schülerinnen und Schüler. Der Stadtrat wolle nun in Zusammenarbeit mit den SBB Lösungen erarbeiten, die den Schulweg an «kritischen Querungen» sicher machten, sagt Daniel Muri. Damit sollen den Eltern ihre «nachvollziehbaren Sorgen und Ängste» genommen werden. Der sicherste Schulweg wird an aufgemalten Füsschen zu erkennen sein. «Wir prüfen auch», so Muri, «ob mit dem Einsatz von Verkehrslotsen die Sicherheit unserer Liebsten auf ihrem Schulweg erhöht werden kann.»





Fehler gefunden?Jetzt melden.