Surreal wie ein Traum – Das Puzzle-Bild einer unerschrockenen jungen Frau Der raffiniert doppelbödige Erstling «Die Aufdrängung» der Basler Autorin Ariane Koch. Dina Sambar

Die Basler Autorin Ariane Koch begeistert mit ihrem Erstling «Die Aufdrängung». Foto: Heike Steinweg

In diesem Buch überrascht jeder dritte Satz, weil er mit den zwei vorangegangenen kaum je direkt zu tun hat. Und neugierig macht auf das, was noch kommt. Das sind immer weitere aberwitzige Situationen und Gedankensprünge. Scheinbar zufällig angeordnet und lückenhaft, verdichten sie sich immer stärker. Und so entsteht das Puzzle-Bild einer unerschrockenen jungen Frau, der viele Lebensgewissheiten abhandengekommen sind. Die diesen Vorgang bewusst weiter vorantreibt und sich dabei mit ebenso viel Verwunderung wie nüchterner Distanz beobachtet.

Mit ihrem Erstling «Die Aufdrängung» legt die Basler Autorin Ariane Koch, bislang vorab im Bereich Theater und Performance unterwegs, einen «Roman» vor, der aus lauter kurzen Episoden besteht, den man aber, hat man zu lesen begonnen, kaum mehr weglegen kann. Er wirkt so surreal wie ein Traum, der nicht aufhören will, obwohl man schon halbwegs wach ist. Der einen unangenehm berührt und gleichzeitig fasziniert.

Wie eine beflissen modellierte Spielzeuganlage mutet die Verortung an. Eine Schweizer Kleinstadt, die von einem dreieckigen Berg dominiert wird und sich wichtiger nimmt, als sie ist. Da lebt die Icherzählerin als Überbleibsel ihrer Familie und einer späteren WG in einem grossen Haus. Wovon sie lebt, erfahren wir nicht, nur dass sie Sofas hasst, weil sie dazu verführen, im Leben «immer dasselbe zu wiederholen». Dass sie ab und zu eine angesagte, doch eher schäbige Bar aufsucht. Und dass sie eigentlich längst von hier wegkommen wollte – was ihr am Ende gelingt.