«Wall of Death» an der Herbstmesse – Das Publikum verschmäht die tollkühnen Akrobaten der Steilwand Auf der Rosentalanlage bieten Motorradfahrer dem Publikum eine spektakuläre Show. Doch die Baslerinnen und Basler zeigen den Schaustellern die kalte Schulter. Alexander Müller

Mike Camenzind (Mitte) und seine beiden Fahrer befahren an der Herbstmesse die «Wand des Todes», wie die Attraktion übersetzt heisst. Foto: Dominik Plüss

Basel und Benzinmotoren – das ist keine Liebesbeziehung. Das müssen Schausteller Mike Camenzind und seine tollkühnen Kollegen an der Herbstmesse derzeit erfahren. Auf der Rosentalanlage trotzen in einer sechs Meter hohen, senkrechten Wand bis zu drei Fahrer gleichzeitig auf ihren Motorrädern der Schwerkraft. Die spektakuläre Show könnten bis zu 200 Zuschauer gleichzeitig von der Plattform am oberen Rand der runden Arena mitverfolgen. Zwar lässt Camenzind wegen Corona nur 100 bis 150 Zuschauer gleichzeitig rein. Doch das Interesse des Publikums bleibt in Basel weitgehend aus. Mitunter fand die Show vor nur einer Handvoll Zuschauern statt.