Interaktives Theater – Das Publikum lenkt die Schauspieler In «POV:», der neusten Produktion des Jungen Theaters Basel, entscheiden die Zuschauerinnen, wie sich die Handlung entwickelt. Nur mit ihrer Hilfe können Ying und Adi ihren Freund Elio wiederfinden. Raphaela Portmann

Allerbeste Freunde: Elio (Louis Gebbia), Ying (Cléa Barbier) und Adi (Pul Müller) (von links) waren bis vor kurzem unzertrennlich. Foto: Uwe Heinrich

«POV» heisst ausgeschrieben «Point of View» und bedeutet so viel wie Blickrichtung oder Perspektive. Der Begriff bezieht sich in Filmen und Videogames im Allgemeinen auf eine Aufnahme, die direkt den Standpunkt einer Figur darstellt: Der Zuschauer oder der Spieler sieht nur das, was die Figur sehen kann – quasi durch deren Augen.