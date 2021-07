Neue Signalisation auf Kreuzung – «Das provoziert ein höheres Unfallrisiko» Die Einspurstrecke auf der Dornacherstrasse in Richtung Margarethenstrasse ist neu markiert. Das mache Velofahren sicherer, sagt das Amt für Mobilität. Ein Fahrlehrer widerspricht. Martin Regenass

Der dreizackige Pfeil für die Velofahrer ist laut Bundesamt für Strassen nicht verordnungskonform. Foto: Kostas Maros

Das Bau- und Verkehrsdepartement (BVD) hat die Spuren am Ende der Dornacherstrasse neu aufgeteilt. Anstatt wie bisher eine Spur für Linksabbieger und eine gemeinsame Spur für Links- und Rechtsabbieger ist neu je eine Spur für Links- und eine für Rechtsabbieger markiert.

Das Amt für Mobilität hat die Ummarkierung wegen der Velofahrer vorgenommen. Sie sollen auf die rechte Fahrbahn einspuren und sowohl nach rechts als auch nach links abbiegen sowie geradeaus fahren. Wie es in einer Medienmitteilung des BVD heisst, sollen Velofahrende so «sicherer» in die Margarethenstrasse einbiegen können und eine «bessere Übersicht» bewahren.

