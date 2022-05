Wie entstand diese Idee?

Aus einer Anfrage einiger Basler Künstler. Sie wünschten sich einen Ort, an dem sie zu günstigen Konditionen gleichzeitig wohnen und arbeiten können. Es ist der Ausbaustandard, der den Preis einer Wohnung bestimmt. Und dieser übertrifft meist die Bedürfnisse. So sind wir zu dem Konzept gekommen, dass der Mieter den Ausbau seiner Wohnung selbst in die Hand nimmt und so auch über das Budget entscheidet.