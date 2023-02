Unter dem Deckmantel der Klima-Thematik hat eine Horde von Chaoten einen Saubannerzug durch die Stadt geführt. Dass sie dabei für das Klima null und nichts tat, aber für viele Mitmenschen eine ernste Gefahr provozierte, war ihr egal. Wo war der laute und sofortige Protest der Klimabewegten, sie hätten mit diesem Terror nichts zu tun? Wo sind ihre sofortigen und vielen Beiträge auf den sozialen Medien, welche diese Gewalttaten verurteilen?

Erst mit deutlicher zeitlicher Verzögerung hat sich der «Klimastreik Basel» gemeldet und weint Krokodilstränen. Er behauptet, er habe mit den Ereignissen nichts zu tun. Die Worte hör ich, allein, mir fehlt der Glaube. Wo waren seine Aktivisten, als die Dialogteams der Polizei mit den Demonstranten zu reden versuchten? Wie haben sie sich eingebracht, um die Demonstration in friedliche Bahnen zu lenken?

Unter dem Deckmantel der Klima-Thematik sorgten Demonstranten am 11. Februar in Basel für Chaos. Foto: zvg

Im Nachhinein zu behaupten, man distanziere sich, ist zu spät und macht keinen der verletzten Polizisten wieder gesund. Eine Bewegung, welche angeblich für eine bessere Welt kämpft, muss sich von solchen Vorkommnissen von allem Anfang an distanzieren, sonst ist sie unglaubwürdig. In einer Zeit, in welcher die Klimaangst gegenüber der Energiedebatte an Boden verliert, sind anscheinend alle Mittel recht, um Aufmerksamkeit zu erregen. Wenn das Festkleben auf der Strasse oder das Beschmieren von Gemälden nicht mehr reicht, könnten dann vielleicht solche Gewaltdemos für die nötige Aufmerksamkeit sorgen? Die Frage steht im Raum.

«Dass es bei der Häufung an Demonstrationen zu einer Fehleinschätzung kommen kann, liegt in der Natur der Sache.» Beat K. Schaller, Grossrat SVP

BaZ-Chefredaktor Marcel Rohr macht der Polizei Vorwürfe, sie habe die Situation falsch eingeschätzt. Er verkennt den wahren Grund und müsste fragen, wieso diese Einschätzung überhaupt nötig war. Er müsste fragen: Wieso muss unsere Polizei solche Beurteilungen vornehmen?

Der Grund ist einfach: weil praktisch wöchentlich die Innenstadt von Demonstranten in Beschlag genommen wird. Dass es bei dieser Häufung an Demonstrationen auch einmal zu einer Fehleinschätzung kommen kann, liegt in der Natur der Sache. Das Problem ist nicht unsere Polizei, Herr Rohr, das Problem sind die Chaoten, die regelmässig Freiheit und Gesundheit unserer Bevölkerung mit Füssen treten.

Kritisieren müsste Marcel Rohr aber auch Teile der Politik. Von links-grüner Seite werden die Demonstrationen regelmässig verharmlost und die Reaktionen der Polizei reflexmässig als «unverhältnismässig» bezeichnet. Als ob gewalttätige Angriffe auf Polizisten verhältnismässig wären. Wer Polizisten angreift, nimmt bewusst in Kauf, dass eine handfeste Antwort zurückkommt.

Die SVP macht jetzt Nägel mit Köpfen. Auf politischem Weg beantragt sie im Grossen Rat eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen für die Polizisten. Zeitgleich hat sie zwei Initiativen aufgegleist, welche dem samstäglichen Missbrauch der Meinungsfreiheit endlich einen Riegel schieben werden. Im März beginnt die Unterschriftensammlung. Ich freue mich darauf.

