Mietzinserhöhungen Region Basel – «Das Problem fängt erst an» Laut dem Basler Mieterinnen- und Mieterverband sind die aktuellen Mietzinserhöhungen erst der Anfang. Was bedeutet das für Menschen mit wenig Geld? Und wie können Sie selber überprüfen, ob Ihre Erhöhung gerechtfertigt ist? Dina Sambar

Bezahlbarer Wohnraum wird immer rarer. Foto: Keystone

Viele Baslerinnen und Baselbieter haben in den letzten Wochen unangenehme Post von ihren Vermietern erhalten (oder erhalten diese noch). Sie müssen diesen ab Oktober oder November mehr Miete bezahlen. Anfang Juni erhöhte das Bundesamt für Wohnungswesen den Referenzzinssatz um 0,25 Prozentpunkte. Deshalb dürfen bestehende Mieten in der Schweiz um 3 Prozent erhöht werden – allerdings nur, wenn sie auf dem alten 1,25-Prozent-Referenzzinssatz basieren.

Deshalb hat der Mieterinnen- und Mieterverband einen Mietzinsrechner online gestellt, mit dem man in einfachen Fällen selbst überprüfen kann, ob die Erhöhung gerechtfertigt ist oder nicht. Offenbar sind viele Baslerinnen und Basler mit der angekündigten Mietzinserhöhung nicht einverstanden oder zweifeln diese zumindest an.

Viele Fälle bei Mieterverband und Schlichtungsstelle

In den acht Wochen, seit der Rechner online ist, haben rund 1500 Basler Mieter ihre Erhöhungen so beurteilen lassen: «Bei rund einem Drittel der Fälle ist eine Anfechtung bei der Schlichtungsstelle gerechtfertigt», sagt Patrizia Bernasconi, Geschäftsführerin des Mieterinnen- und Mieterverbands Basel. Dafür hat man jedoch nur bis 30 Tage nach Erhalt der Erhöhungsanzeige Zeit. Auch die schriftlichen und persönlichen Beratungen haben sich laut Bernasconi verdoppelt, was für den Verband einen massiven Mehraufwand bedeute.

Bei der Baselbieter Schlichtungsstelle sind seit der Referenzzinserhöhung so viel mehr Fälle eingegangen, dass sogar mehr Personal eingestellt werden musste. In den Monaten Juni und Juli waren es 800 Fälle: «Also 10-mal mehr als sonst», sagt Leiterin Sandra Celesti gegenüber dem «Regionaljournal». Deshalb könne auch die Zweimonatsfrist, in der ein Fall verhandelt werden sollte, momentan nicht eingehalten werden.

Mieter kommen an ihre Grenzen

Hinter diesen trockenen Zahlen stehen menschliche Schicksale: «Wir hören immer wieder von Leuten, dass sie das nicht mehr bezahlen können. Und dann müssen wir sie darauf aufmerksam machen, dass die Mieten noch weiter steigen werden», sagt Bernasconi. Sie rechnet bereits diesen Dezember und auch 2024 mit den nächsten Referenzzinssatz-Erhöhungen: «Das Problem fängt erst an. Innerhalb von kurzer Zeit kann das eine Gesamterhöhung der Miete von bis zu 14 Prozent bedeuten – und die Mietzinse sind jetzt schon hoch.»

Am härtesten trifft es jene, die schon wenig haben. Beim Basler Amt für Sozialbeiträge ist bei den Ergänzungsleistungen und den Familienmietzinsbeiträgen ein deutlicher Anstieg an Mutationen aufgrund der Wohnsituation zu verzeichnen. Das Amt spricht von 300 Prozessen – wobei der grösste Teil davon aufgrund einer bereits kommunizierten Mietzinserhöhung erfolgte.

In Basel werden die Mietzinsgrenzwerte der Sozialhilfe aktuell überprüft. Dabei werde auch der Referenzzinssatz mitberücksichtigt. Bei Bedarf könnte der Grenzwert per 1. Januar angepasst werden. Das Amt für Sozialbeiträge sieht keinen Handlungsbedarf. Mit der Reform der Ergänzungsleistungen 2021 sei das Mietzinsmaximum für die Mietzinsregion 1, die für Basel gilt, bereits stark nach oben angepasst worden. Auch im Januar 2023 sei der Grenzwert nochmals um 7,1 Prozent erhöht worden.

Gemeindeverband ist besorgt

Der Verband Basellandschaftlicher Gemeinden (VBLG) zeigt sich «sehr besorgt, dass mit der Erhöhung des Referenzzinssatzes vor allem Menschen betroffen sind, die auf Sozialhilfe angewiesen sind», sagt Roger Boerlin, der beim VBLG das Ressort Soziales betreut. Sollte der Referenzzinssatz weiter erhöht werden, will der VBLG in Absprache mit dem kantonalen Sozialamt prüfen, in welcher Form der Verein sich einbringen kann und sollte.

Gegenüber der «Basellandschaftlichen Zeitung» haben der Allschwiler Gemeinderat Robert Vogt und sein Laufener Pendant, Ferdinand Pulver, laut über eine koordinierte Erhöhung der Obergrenze der Sozialhilfe nachgedacht. In Allschwil sei bereits jetzt keine Wohnung mehr zu finden, deren Miete die Obergrenze der Sozialhilfe nicht überschreite.

Dina Sambar ist Redaktorin und stellvertretende Leiterin des regionalen Ressorts Kultur und Gesellschaft. Mehr Infos

