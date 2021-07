Kommentar zur Zürcher Grosi-Kampagne – Das Problem der Stadt Zürich mit den alten Frauen Eine gross angelegte Kampagne wirbt mit einem altertümlichen Grosi für mehr gegenseitige Rücksichtnahme. Das ist aus der Zeit gefallen und diskriminierend. Bettina Weber

Das harmlos-herzige, strickende Grosi der Kampagne der Dienstabteilung Verkehr der Stadt Zürich: Prototyp der alten Frau mit Bürzi, langem Rock und gütigem Lächeln. Willkommen in 2021! Foto: PD

Die Plakate waren von Anfang an ein Ärgernis, und sie werden es umso mehr, je länger sie da überall in den Bussen und Trams zu sehen sind: Die Kampagne der Dienstabteilung Verkehr der Stadt Zürich will für mehr gegenseitige Rücksichtnahme sorgen und hat sich dafür die Figur des Grosi ausgedacht. Das Grosi trägt eine runde Brille und einen wadenlangen Rock und einen Dutt, es strickt und lächelt gütig. Der Slogan dazu, unter anderem: «Sei so unterwegs, wie wenn dein Grosi an Bord wäre». Kostenpunkt: 650’000 Franken. Dauer: fünf Jahre.

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung

Während die Gesellschaft gerade darum ringt, rücksichtsvoller zu werden, also zum Beispiel sprachlich möglichst alle miteinzubeziehen, und handle es sich dabei um eine noch so winzige Minderheit, wird mit der Grosi-Kampagne eine ziemlich grosse Gruppe, nämlich jene der Seniorinnen, öffentlich abgewatscht.