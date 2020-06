Initiative in Basel-Stadt – «Das Präsidialdepartement produziert nichts als heisse Luft» Ein Komitee um Robert Schiess und Philippe Ramseyer sammelt Unterschriften zur Reduktion von sieben auf fünf Departemente. Das Präsidialdepartement soll abgeschafft werden. Damit liesse sich Geld sparen. Martin Regenass

Ist diese Repräsentationsaufgabe wirklich notwendig? Regierungspräsidentin Elisabeth Ackermann eröffnet die Herbstmesse 2019. Foto: Pino Covino

Im November 2004 liess der für die Umkrempelung der Departemente zuständige Verfassungsrat von Basel-Stadt Klaus Wowereit nach Basel einfliegen. Der ehemalige Bürgermeister von Berlin warb damals am Rheinknie für die Einführung eines Regierungspräsidenten. «Eine Stadt wie Basel braucht ein Gesicht und eine Kontinuität», liess sich Wowereit in dieser Zeitung zitieren. Sein Erscheinen zeigte offenbar Wirkung. Der Verfassungsrat stimmte dem Präsidium mit 37 zu 18 Stimmen zu. Seit Frühjahr 2009 amtete der Grüne Guy Morin als erster Regierungspräsident. Im Februar 2017 gab er diesen Stab an Parteikollegin Elisabeth Ackermann weiter.

Geht es nach Robert Schiess, Primarlehrer Philippe Ramseyer und vier weiteren Personen, soll das Präsidialdepartement jetzt wieder abgeschafft und die Departemente von sieben auf fünf verkleinert werden. Ramseyer hat ein Komitee gegründet, das Unterschriften für eine Volksinitiative sammelt. «Das Präsidialdepartement hat sich nicht bewährt. Es produziert nichts als heisse Luft», sagt Schiess. So habe der Stadtplaner Lukas Ott vor kurzem gesagt, dass die Stadt mehr Restaurants, Bars und Beizen brauche. In den Augen von Schiess ist es allerdings nicht Sache der Stadtplanung, dies zu bestimmen, sondern der prosperierenden Wirtschaft und somit der Nachfrage nach Gastronomiebetrieben. «Das Anliegen hat nichts mit dem Wunsch eines Pseudostadtplaners zu tun», sagt Schiess. Die Stadtplanung gehöre ins Bau- und Verkehrsdepartement, das Fachleute für die Stadtplanung beschäftige.

Kritik an Kulturabteilung

Kritik übt Schiess auch an der Abteilung Kultur und dem Kulturleitbild, das Jahre auf sich warten liess. «Die Co-Leiterinnen der Kultur haben der Geschäftsprüfungskommission eine konzeptlose Liste mit Projekten abgeliefert. Aber eigentlich hätte diese Liste Ausgangspunkt dafür sein müssen, was die Abteilung Kultur verändern und einsparen möchte», sagt Schiess. Das Verfahren sei verkehrt aufgegleist worden. Als Hauptfunktion des Präsidialdepartements sieht Schiess den «Grüssaugust» oder heute mit Elisabeth Ackermann die «Grüssauguste». Also die Repräsentationsfunktion des Regierungspräsidenten, das Teilnehmen an Anlässen im In- und Ausland wie etwa an der Art-Hongkong, der Eröffnung der Elbphilharmonie oder der Grussbotschaft am Sechseläuten in Zürich, wenn Basel-Stadt als Gastkanton auftritt. «Dafür brauchen wir doch kein Präsidialdepartement», sagt Schiess.

Schiess plädiert dafür, die Abteilung Kultur aus dem Präsidialdepartement wieder dem Erziehungsdepartement anzugliedern oder die Stadtentwicklung ins Bau- und Verkehrsdepartement überzuführen. Da sechs Departemente wegen der notwendigen Mehrheitsverhältnisse im Regierungsrat nicht funktionieren, schlägt Schiess vor, das Gesundheitsdepartement ebenso in einem anderen Departement aufgehen zu lassen. «Die Oberaufsicht über die ausgelagerten Spitäler und die Psychiatrie kann auch ein anderes Departement übernehmen.»

Keine Politiker an Bord

Schiess vergleicht Basel-Stadt mit anderen Kantonen wie dem Aargau, Baselland oder Solothurn, die auch kein Präsidialdepartement kennen, aber viel mehr Einwohner haben. «Basel-Stadt ist keine städtische Organisation wie Zürich oder Bern, sondern ein Kanton. Deshalb braucht es keinen Stadtpräsidenten.» Das Amt könne auch abgeschafft werden, weil das Interesse daran bei Wahlen stets gering sei. «Die Politiker wissen, dass es sich um das unwichtigste Amt handelt, in welchem die Mitgestaltung beschränkt ist», sagt Schiess. Mit der Verkleinerung von sieben auf fünf Departemente könnte Basel-Stadt Kosten in der Höhe von wohl ein paar Millionen Franken sparen.

Auffallend ist, dass in dem Initiativkomitee keine Politiker aufgeführt sind. Schiess, der ehemals Obmann des Basler Heimatschutzes war: «Die Politiker haben kein Interesse an der Reduktion von sieben auf fünf Departemente, weil die Parteien durch den Verlust von Regierungsräten auch Einnahmen in die eigenen Kassen verlieren.» Da auch keine Politiker aktiv würden, habe das Komitee eben eine Unterschriftensammlung gestartet. Gemäss dem Kantonsblatt ist die Unterschriftenliste rechtsgültig. Die Sammelfrist läuft Anfang Dezember 2021 ab. Notwendig sind 3000 Unterschriften.