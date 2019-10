Das politische Debakel der Vaping-Krise

Die Krise kündigte sich an

Die Krise hätte nicht sein müssen, denn sie kündigte sich vor langer Zeit an. Sie ist jetzt nicht nur ein schweres Gesundheitsproblem, sie markiert ebenso ein politisches Debakel. Die US-Behörden hatten über zehn Jahre Zeit, das Vaping von potenziell gesundheitsbedrohenden Produkten zu regeln und dem Missbrauch vorzubeugen, der in den USA vor allem die Generation der unter 25-Jährigen erfasst hat. Doch das pausenlose Lobbying der Tabakbranche und E-Zigaretten-Hersteller, das politische Kalkül der Regierungen Obama und Trump, negative Gerichtsentscheide sowie abtrünnig gewordene Chefbeamte standen einer griffigen rechtlichen und gesundheitspolitischen Kontrolle immer wieder im Weg.

So hat es die medizinische Zulassungsbehörde der Regierung bis heute nicht geschafft, die Mehrheit der Vaping-Geräte und Inhaltsstoffe auf deren Sicherheit zu prüfen. Zwar kündigten die Behörden letzten Monat ein seit langem erwartetes und überfälliges Verbot aromatisierter E-Zigaretten an, mit denen Jugendliche zum Vaping gereizt werden, doch lässt das Verbot noch auf sich warten. Die Branche sperrt sich gegen allzu strikte Einschränkungen. Vor allem will sie kein Verbot der Menthol- und Pfefferminze-Aromastoffe, die sie seit den 50er-Jahren als angeblich weniger schädlich – ja sogar als gesundheitsfördernd – bei Afroamerikanern beworben hat.

Die ersten Vaping-Produkte tauchten 2007 in den USA auf, vorwiegend importiert aus China. Die Zulassungsbehörde FDA wurde misstrauisch und erklärte 2009 die E-Zigaretten zu einer zulassungspflichtigen Gesundheitsanwendung, vergleichbar mit den Nikotin-Pflastern für Raucher. Die Importe wurde unterbunden, da toxische Inhaltsstoffe vermutet und der Zusatz von süssen Aromastoffen als potenziell jugendbedrohlich betrachtet wurde.

Sie wollen keine Gesundheitserziehung: Demonstration gegen Vaping-Verbot

Die E-Zigarettenhersteller gingen vor Gericht und gewannen ihren ersten gewichtigen Erfolg. Das Urteil habe die Behörden massiv zurückgeworfen, sagt Joshua Sharfstein, der damalige stellvertretende FDA-Direktor. Es war das Resultat des massierten Lobbying der Branche, die jede Einschränkung als Angriff auf die Handels- und Gewerbefreiheit zurückwies. «Es war sehr hart für uns Regulierer, die potenziellen Risiken zu minimieren, wenn man einer aggressiven Industrie gegenüberseht», so Sharfstein in der «New York Times». Der Markt wuchs in der Folge rapide; Hunderte von Vaping-Geräten und Tausende von Aromastoffen standen zur Auswahl; und Juul etablierte sich als Marktführer.