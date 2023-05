Er kandidiert diesen Herbst für den Nationalrat: Der ehemalige Basler FDP-Regierungsrat Baschi Dürr. Foto: Dominik Plüss

Baschi Dürr möchte in den Nationalrat. Der abgewählte Vorsteher des Justiz- und Sicherheitsdepartementes kandidiert für die Basler FDP und bringt sich frühzeitig schon mal in Stellung. Schützenhilfe geben ihm die Basler Verkehrsbetriebe (BVB), die in ihren Drämmli und Bussen den ÖV-Knigge Nummer 11 mit Dürr als Video aus dem Jahr 2017 wieder laufen lassen. Vielleicht sind sich die BVB-Verantwortlichen dieser Wahlhilfe aber auch gar nicht bewusst. Da die meisten in der Geschäftsleitung des Unternehmens im Baselbiet wohnen, haben sie möglicherweise gar nicht mitbekommen, dass Baschi Dürr seit zwei Jahren nicht mehr Basler Regierungsrat ist.