Von der Meinungsbildung bis zum Entscheid – Das politische Baselbiet ist digital im Rückstand Der Index der digitalen politischen Partizipation zeigt auf, dass es grosse Unterschiede zwischen den Kantonen gibt. Auch zwischen Baselland und Basel-Stadt. Thomas Dähler

Noch nutzen die Kantone die Möglichkeiten zu wenig, die Bevölkerung digital in den politischen Prozess einzubinden. Foto: Adrian Moser

Die Kantone können sich bei der digitalen politischen Partizipation noch ziemlich steigern: Ein Top-Ergebnis beim neu geschaffenen Index erreicht kein Kanton. Auf der Skala von 0 bis 100 möglichen Punkten erreicht Spitzenreiter Genf gerade mal 55,15. Baselland befindet sich mit 26,09 im hinteren Mittelfeld, Basel-Stadt mit 49,66 auf Platz drei. Ermittelt haben den Index mit einer Studie das Zentrum für Demokratie Aarau und der Thinktank von Procivis.

Für die Beteiligung an den demokratischen politischen Prozessen gewinnen die digitalen Möglichkeiten an Bedeutung. Digitaler Dialog hat in den Zeiten von Covid-19 sogar einen Schub erhalten. Die Bevölkerung hat sich an digitale Lebenswelten und digitale Erfahrungen gewöhnt. «Die digitalen Möglichkeiten werden in Zukunft eine immer wichtigere Rolle spielen», sagte Projektleiter Uwe Serdült vom Zentrum für Demokratie Aarau bei der Präsentation der Studie und des Indexes am Dienstag.