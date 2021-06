In der Präzisionslandwirtschaft werden Roboter oder Drohnen eingesetzt. Zum Beispiel soll eine computergesteuerte Kamera Unkräuter erkennen. Auf einem Acker wird ein Spritzmittel nicht mehr wahllos und breit versprüht, sondern gezielt. Die Mengen an Pestiziden wie auch an Dünger sollen so reduziert werden. (ish)