Ausstellung über Richard Hambleton – Das Phantom der New Yorker Kunstszene geisterte in Basel herum In den 1980er-Jahren tauchten plötzlich schwarze Silhouetten in der Basler Innenstadt auf. Niemand wusste, woher sie kamen – ausser einer Fotografin und einem Fotografen aus Basel. Julia Konstantinidis

Begegnung der anderen Art: An der Rittergasse schien die schwarze Figur auf jemanden zu warten. Foto: Vera Isler

An der Riehentorstrasse lehnte er lässig an einen Laternenpfahl. Im Theatergässlein erschreckte er des Nachts im dunklen Durchgang Passanten mit seiner Anwesenheit, und an der Rittergasse lugte er unvermittelt um die Hausecke. Mitte der 1980er-Jahre tauchten in der Basler Innenstadt an insgesamt 13 Orten plötzlich mit schwarzer Farbe auf Wände gepinselte lebensgrosse Figuren auf. Wer sie gemalt hatte und weshalb, wusste niemand. Die BaZ rätselte 1984 in einem Artikel über die Herkunft der mysteriösen Gestalten.