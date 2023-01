Vorfasnacht 2023 – Das Pfyfferli überzeugt mit musikalischen Glanzleistungen Am Freitag feierte die Veranstaltung im Theater Fauteuil Premiere – und lieferte das, was Theaterleiterin Caroline Rasser versprochen hatte: eine äusserst musikalische Revueproduktion. Andrea Schuhmacher

Das Pfyfferli-Team in der Nummer «In the Air» (von links nach rechts): Roland Herrmann, Salomé Jantz, David Bröckelmann, Ronja Borer und Myriam Wittlin. Foto: Mimmo Muscio

Explosionsartig betritt DJ Lil Jay die Bühne. Er ist laut, frech, steckt voller Energie – für ihn ist alles «voll easy, baby». Er möchte das Fauteuil-Team überzeugen, ihn am Pfyfferli «spitten» (auf Neudeutsch: rappen) zu lassen. Er wolle frischen Wind in die Vorfasnachtsveranstaltung bringen, der es ja schliesslich an jungem Publikum fehle, sagt er mit einem Seitenblick auf die Besucherinnen und Besucher im gefüllten Kellertheater am Spalenberg.