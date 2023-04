-minus Osterrezept – Das perfekte Viergangmenü für die Feiertage Mimosen-Eier, Gnocchi di Pasqua, Bärlauchomelette und Erdbeermousse: -minu zeigt, wie man etwas kocht, das sparsam punkto Energieverbrauch, aber reich an Kalorien ist. -minu

Mimosen-Eier (nach Fred Spillmann) – guten Appetit! Foto: -minu

Ostern war süss. Zuckrig. Schokohasig.

Die Zahnärzte gaben Applaus – die Grossmütter die Zuckereier. Die Fettzellen im Kind stimmten Händels «HALLELUJA» an. Und auch sonst gabs einiges an Händel. Denn Ostern war wie Weihnachten: Die Familie traf sich am Tisch. Sie hatte Zungen und Messer geschärft.

IN MEINER KINDHEITSERINNERUNG SEHEN ALLE OSTERESSEN GLEICH AUS:

Gründonnerstag: Spinat mit Spiegelei.

Mensch dachte immer, der Gründonnerstag müsse «grün» sein – dabei kommt das Wort vom mittelalterlichen «Greinen», also Heulen. Da die Kochkünste meiner lieben Mutter auch zum Heulen waren, übernahm sie zumindest an diesem Tag die Pfanne. Spiegelei schaffte sie knapp. Der Spinat kam aus einer Büchse. Er war dünn wie Kuhschiss und schmeckte nach Amalgam-Zahnplomben.

Karfreitag: Gebratene Kabeljauscheiben mit Zwiebelringen. Zum Abwürgen. Jeder im Haus kochte den Kabeljau. Und zwiebelte Ringe. Selbst drei Liter Airfresh konnten den Gestank im Treppenhaus bis tief in die Hundstage nicht übertönen. Die Rettung schwamm mit den Fischstäbli an. Ich finde noch jetzt, ihre Erfinder müssten für die Erfindung mit dem Nobelpreis gekürt werden.

Ostersamstag: russisches Ei!

Der Tag war fürs Eierfärben reserviert. Es gab ziemlich viel Falschgefärbtes und Angedütschtes. Das Unschöne wurde aufgeklopft und zur russischen Eiervariante umfunktioniert – mit Tonnen von Mayo überschwemmt und einer gewürfelten Gemüsemischung (wieder Büchse), war das russische Ei der Renner der 1950er-Jahre.

Ostersonntag: GITZI oder LAMM.

Das Gitzi (oder Lämmchen) kam vom Stall des Nachbarbauern aus Adelboden. Es roch auch nach einem dreitägigen Bad in Tonnen von Knoblauch und ungarischem Fusel noch immer so, wie ein solches Tier eben zu duften hat: ganz heftig nach Lamm, Gitzi und Stall.

WAR NICHT UNSERES! ABER EBEN: TRADITION.

Und nun soll ich für Sie, die Sie ja alle Feinschmecker sind und das Lamm am Dönerkolben drehen lassen, ein traditionelles Osterrezept kochen.

ABER HALLO!

Mit russischem Ei darf in diesen Zeiten keiner mehr an den Tisch kommen. Mit Zwiebeln übergossener Kabeljau ist brutaler Tiermord! Und auch beim Zickchen machen alle Zicken: FLEISCH! JA SPINNST DU DENN! WIR FRESSEN DIE ERDE MIT ALL IHREM FLEISCH ZU TODE!

Bleibt noch das Spiegelei mit dem Spinat. Und die junge Generation: «Wer sagt mir, dass dies ein glückliches Huhn war und der Spinat mit dem Segen des Pfarrers gezupft worden ist?»

Das traditionelle Ostermenü, das ich euch hier serviere, hat die Tradition also darin, dass immer einer am Tisch meckert. Das Viergangmenü ist sparsam an Energieverbrauch und reich an Kalorien.

Sei’s drum – frohes Fest. Und guten Appetit.

-minus Osterrezept Infos einblenden Mimosen-Eier (nach Fred Spillmann) Zutaten: harte Eier (1 pro Kopf), 1 Büchse Thon (etwa 200 Gramm) , 1 EL Dijon-Senf mit Körnern, Kapern, Zitronensaft, 1 Kopfsalat, Olivenöl, Pfeffer, Salz, Mayonnaise, Frühlingsblumen. Den gerüsteten Salat mit Olivenöl, Salz, Pfeffer und etwas Mimosensaft anrichten.

Eier halbieren. Eigelb sorgfältig entfernen. Thon, Kapern, ein ganzes hartes Ei, Senf, Saft einer halben Zitrone, 2 El Mayo (oder Quark) und frisch gemahlenen Pfeffer in den Mixer oder die Moulinette geben. Nur grob pürieren. Die Masse mit ganzen Kapern anreichern. Abschmecken. Und die halbierten Eier damit füllen. Auf Salat geben. Und das gefüllte Ei samt Salat mit dem Eigelb, das man durch ein Teesieb streicht (oder grob hackt), überstreuen. Gnocchi di Pasqua Foto: -minu Zutaten: 500 Gramm Ricotta, 300 Gr. Parmesan, 150 Gr. Mehl, Pfeffer, Salz, Salbei, Butter. Ricotta mit Parmesan und Mehl gut und lange mit den Fingern durchwirken. Pfeffern. Eine Prise Salz hinzugeben. Mit nassen Händen Kugeln formen. Diese im siedenden Wasser kochen, bis sie oben schwimmen. Absieben. In Suppentellern anrichten. Und mit heisser Butter sowie darin gebrätelten Salbeiblättern nappiert servieren. P. S. Der Gnocchiteig wird besser, wenn man ihn über Nacht ungedeckt im Kühlschrank etwas austrocknen lässt. Bärlauchomelette Foto: -minu Zutaten: 4 Eier, 200 Gr. Mehl, ½ Liter Milch, Bärlauch, grüner Spargel, Salz, Pfeffer, Butter, Olivenöl. Omelettenteig: Eier mit Mehl und Milch verquirlen. Wenig salzen. Pfeffern. 1 EL Olivenöl hinzugeben.

Bärlauch in kleine Fetzen rupfen und in Butter dünsten. Wenn er erkaltet ist, zum Omelettenteig geben.

Spargeln in Salzwasser, dem man etwas Zucker hinzufügt, etwa 5 Minuten kochen. Und im Sud erkalten lassen. Omelette in wenig Butter ausbacken. Spargeln darauf geben. Und einwickeln. Erdbeermousse Foto: -minu Zutaten: 600 Gr. Erdbeeren, 1 grosse Tasse Zucker, 6 Blatt Gelatine (für 6 dl Flüssigkeit), 2 steif geschlagene Eiweiss, 4 dl Vollrahm. Erdbeeren putzen, halbieren und mit Zucker überstreuen. Etwa 2 Stunden ziehen lassen. Mit dem Saft pürieren, Rahm steif schlagen. Gelatine klein schneiden und in wenig Wasser aufkochen, bis sie sich total aufgelöst hat. Etwa 5 Minuten warten. Rühren. Und dann unter die pürierten Erdbeeren einrühren. Ebenso den steif geschlagenen Rahm, den man mit dem Eiweiss vermengt hat. In einer Schüssel (oder kleinen Gläsern) anrichten. Und im Eiskasten über Nacht stehen lassen. Mit grossem Suppenlöffel Portionen anrichten. Und mit Erdbeeren ausgarnieren.

