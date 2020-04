Streit um Corona-Massnahmen – Das Parlament darf sich nicht aufs Abnicken beschränken Ein unnötiger Streit: Die Landrätinnen und Landräte sind sich über ihre Rolle in der Corona-Krise nicht einig. Meinung Thomas Dähler

Erste Sitzung des Baselbieter Parlaments während der Corona-Krise: Tagungsort ist das Kongresszentrum der Messe Basel im Nachbarkanton. Dominik Plüss

Endlich reden auch die Volksvertreterinnen und -vertreter mit: Der Baselbieter Landrat stellt sich hinter die Notverordnungen der Kantonsregierung zur Unterstützung der Wirtschaft in der Corona-Krise. Doch begonnen hat die Parlamentsdebatte am Donnerstag mit einem handfesten Streit: Zahlreiche Parlamentarierinnen und Parlamentarier haben unter Führung der Freisinnigen gleich zu Beginn eine Einschränkung der Wortmeldungen und der Redezeit gefordert. Ausgerechnet die Mutterpartei der Schweizer Demokratie will die Rolle des Parlaments auf diejenige eines Gremiums beschränken, das möglichst wortlos die Notstandbeschlüsse der Regierung absegnen soll.

Der Umstand, dass sich die kantonale Volksvertretung nicht einig ist, ob sie in einer Krisensituation eine Rolle spielen will oder nicht, schmerzt. Immerhin garantiert auch die Verfassung des Kantons Basel-Landschaft, dass die Staatsgewalt auf der Gesamtheit des Volkes beruht. Entsprechend ist es am Parlament als Volksvertretung, auch in Krisensituationen seine Verantwortung wahrzunehmen. Das der Regierung vorbehaltene Notrecht darf nicht zum Normalzustand werden. Auch nicht in der Krise.

Wenn der Finanzdirektor sich auf seine Verantwortung dem Staatshaushalt gegenüber beruft, nimmt er seine Rolle in der Regierung wahr. Entsprechend wichtig ist aber, dass die Bevölkerung und ihre parlamentarische Vertretung dazu ein demokratisches Mitspracherecht haben. Damit das wirtschaftliche und gesellschaftliche Gleichgewicht auch in der Krise hält.

Nicht nur der Bund, auch die Kantone müssen einen Weg zwischen medizinischen Notwendigkeiten und wirtschaftlichem Wohlergehen finden. Glücklicherweise bekam die Kantonsregierung gestern doch noch zu hören, in welche Richtung sie sich bewegen soll. Zwar hat der Landrat keine Empfehlungen an die Regierung festgeschrieben. Doch signalisiert hat er: Das wirtschaftliche Auffangnetz soll eng geflochten werden.