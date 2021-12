Parkplatz-Abbau als ungenügend kritisiert – «Das Parking Kunstmuseum darf nicht vollständig eröffnet werden» Als Kompensation zum neuen Parking mussten 210 Parkplätze im Umkreis von rund 500 Metern aufgehoben werden. Weil einige davon gemäss Kritikern weiter weg sind, fordern diese Konsequenzen. Robin Rickenbacher

Das Parking Kunstmuseum bietet Platz für 350 Fahrzeuge. Foto: Patrick Straub (Keystone)

Gross und geräumig präsentiert sich das Parking Kunstmuseum, das am 17. Dezember den Betrieb aufnehmen wird. 350 unterirdische Abstellplätze bietet es. 60 Prozent davon werden oberirdisch kompensiert, das sind mindestens 210 öffentliche Parkplätze auf der Allmend.

Diese müssen im Umkreis von rund 500 Metern zum neuen Parking liegen. So wurde es in einem Beschluss des Grossen Rates von 2013 festgehalten. Das Parking darf erst in Betrieb genommen werden, wenn diese und andere Anordnungen umgesetzt sind, heisst es weiter.

Genau diese eingangs beschriebene Auflage wurde nun aber nicht erfüllt. So sieht es Jörg Vitelli, der an der Beratung zum Parking Kunstmuseum beteiligt war. Gemäss dem ehemaligen SP-Grossrat liegen rund 60 Prozent der abgebauten Parkplätze nicht im vorgegebenen Perimeter. Das sind 128 Parkplätze. 77 davon in der Kleinbasler Innenstadt, 13 in der Hammerstrasse, 20 am Schaffhauser-Rheinweg und 18 in der St.-Alban-Anlage. Für Vitelli ist damit klar, dass die Regierung die Kompensation beschlusswidrig umgesetzt hat. Die Konsequenz: «Das Parking darf nicht vollständig eröffnet werden.» Es dürfe lediglich in dem Masse in Betrieb genommen werden, wie die Parkplätze rechtskräftig kompensiert seien. Nach Vitellis Rechnung zu 40 Prozent der Plätze, also 140.