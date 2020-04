Fahrtenschreiber – Das Oster-Nashorn Ein Osterhase mit Schutzmaske ist mir dieser Tage noch nicht über den Weg gelaufen, dafür ein massiges Tier mit einem Horn auf der Nase. Meinung Philipp Probst

Ich habe ein Nashorn gesehen! Ärnschthaft jetzt! Es stand einfach so da. Und hat geguckt. Foto: Zoo Basel

Ich bin wieder da. Sind Sie überrascht? Ja, ich auch. Nach meiner Verabschiedung vor etwas mehr als zwei Wochen erhielten die Redaktion und ich sehr viele Mails von Leserinnen und Lesern, die den «Fahrtenschreiber» in der «Basler Zeitung» vermissten. Das hat mich vom Sitz gehauen. Und zwar so, als wäre ich mit meinem Bus mit 80 km/h über eine verkehrsberuhigende Schwelle gedonnert. Danke an Sie alle! E digg Danggerscheen aber auch an die Chefredaktion. Wir sind Basel!