Inszenierung in Biel-Benken – Das orchestrierte Kirchentheater des Kurators Die Angriffe gegen den Biel-Benkener Pfarrer Nico Rubeli erfolgten nach dem geheimen Drehbuch des von der Landeskirche Baselland eingesetzten Kurators Markus Fricker. Daniel Wahl

Der von der Landeskirche eingesetzte «Zwangsverwalter» Markus Fricker.

Es war eine skandalöse Versammlung der Kirchgemeinde Biel-Benken am 15. August, die der Kurator und Mediator Markus Fricker leitete: Dort durfte eine Lehrerin aus dem Dorf ihren Pfarrer Nico Rubeli unwidersprochen als Krebsgeschwür bezeichnen; ein namhafter Teil der Mitglieder applaudierte im Anschluss an das Votum. Fricker, der zwei Stunden lang Raum für solche Vorwürfe gab, aber die Gemeindeglieder in Bezug auf das «Wie weiter?» ratlos zurückliess, steht seither in Biel-Benken selber in der Kritik.