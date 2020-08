Angriff auf 27-Jährigen in Basel – Das Opfer war kaum noch ansprechbar In der Nacht auf Samstag haben unbekannte Täter einen 27-Jährigen in der Binnigerstrasse zu Boden geschlagen und mit den Füssen nachgetreten.

Der Club, in dem der Streit zwischen dem 27-Jährigen und seinen Peinigern ausbrach, befindet sich an der Steinentorstrasse. Google Streetview

Ein 27-jähriger Mann ist am Samstagmorgen bei einer Auseinandersetzung vor einem Club in der Basler Steinentorstrasse von mehreren Männern erheblich am Kopf verletzt worden. Er musste durch die Sanität in die Notfallstation eingewiesen werden.

Gemäss Mitteilung der Basler Staatsanwaltschaft hatte sich das Opfer zwischen 4.30 und 5.00 Uhr im Club „The Stone Cocktail Bar“ aufgehalten, als es aus noch unbekannten Gründen zwischen ihm und mehreren Männern zu einem Streit gekommen ist.

Nachdem die Security ihn und die anderen aus dem Lokal gewiesen hatte, habe sich die Auseinandersetzung mit mehreren Beteiligten auf die andere Strassenseite verlagert. Der 27-Jährige flüchtete und wurde von mehreren Männern verfolgt, wie es weiter in der Mitteilung heisst. Diese hätten ihn an der Binningerstrasse zu Boden geschlagen und ihm Fusstritte versetzt und seien anschliessend in unbekannte Richtung geflüchtet.

(sda, kha)