Gegen Stau und volle Züge – Das Oberbaselbiet soll eine eigene Verkehrsstrategie erhalten Landräte und Landrätinnen von links bis rechts warnen vor einem Kollaps des Verkehrssystems im oberen Baselbiet – und holen eine alte Forderung aus der Schublade. Sebastian Schanzer

Der Verkehr auf der Hauptstrasse von Sissach nach Gelterkinden gibt seit Jahren Anlass zu Forderungen nach Entlastungsmassnahmen. Foto: Screenshot Google Maps

Die Hauptstrasse zwischen Sissach und Gelterkinden – da ist man sich im Oberbaselbiet einig – ist seit Jahren überlastet. Staus in den Morgenstunden gehören zur Tagesordnung, mittlerweile sogar über die klassischen Stosszeiten hinaus, wie mehrere Landräte und Landrätinnen aus dem oberen Kantonsteil in einem Vorstoss monieren, den sie am kommenden Donnerstag im Parlament einreichen wollen.