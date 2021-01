Esplanade und drei Hochhäuser – Das neue Klybeck wird sichtbar Kein Park direkt am Rhein, dafür eine locker bebaute Esplanade mit Bäumen: So wollen die Planer das ehemalige Ciba-Areal überbauen. Der «Verein Zukunft Klybeck» reagiert skeptisch. Martin Furrer

Etwa so gross wie die Altstadt im Grossbasel: Das Klybeck-Areal, wie es sich heute noch präsentiert. Foto: Erich Meyer

Sie feilen an Modellen, entwerfen Pläne, machen Kalkulationen: Mit Hochdruck treiben Architekten, Behörden und Investoren die Umwandlung des einstigen Chemiegeländes Klybeck in ein neues Stadtquartier voran. Das Areal hat fast die Fläche der Grossbasler Altstadt.

Kürzlich gewährten die Planungspartner an einem virtuellen Informationsanlass Einblicke in ihre Werkstatt. Teilnehmer waren: Vertreter von Swiss Life und Rhystadt AG; Basels Kantonsbaumeister Beat Aeberhard; Roger Diener und Michael Roth vom Basler Architekturbüro Diener & Diener und Lars Ruge von der Firma Vogt Landschaftsplaner in Zürich.