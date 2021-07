Liam Millar kommt vom FC Liverpool – Das neue Gesicht der FCB-Offensive Liam Millar kommt vom FC Liverpool und ein Stürmer von Inter Mailand steht kurz vor der Unterschrift. Was bedeutet das für Cabral, Van Wolfswinkel oder Pululu? Tilman Pauls

Im letzten halben Jahr bestritt Liam Millar 27 Partien für Charlton Athletic in der League One, erzielte dabei drei Tore und bereitete sechs weitere Treffer vor. Foto: Steven Paston (Keystone)

Liam Millar wird sich nicht an dieses legendäre 3:3 zwischen dem FC Basel und dem Liverpool FC erinnern. Es ist zumindest höchst unwahrscheinlich. Im November 2002 war Millar gerade mal drei Jahre alt und lebte mit seiner Familie noch in Kanada. In den nächsten Wochen wird er vielleicht von den denkwürdigen Duellen der Basler gegen Liverpool hören, schliesslich wechselt er nicht von irgendeiner Adresse zum FCB. Sondern von der Anfield Road.

Am Donnerstag haben die Basler den Transfer des 21-jährigen Stürmers offiziell verkündet: Millar wechselt vom FC Liverpool zum FCB und unterschreibt dort einen Vertrag bis 2025. Für das Team von Jürgen Klopp hat er zwar nur ein einziges Spiel bestritten, im FA-Cup war das damals. Stattdessen spielte er für die U-23 der Reds oder war an den FC Kilmarnock und zuletzt an Charlton Athletic ausgeliehen.