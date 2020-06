Bauboom in Aesch – Das neue Eldorado für die Baulöwen Stöcklin-Areal, Aesch Soleil, Businesscenter Widen: Nach Pratteln bricht nun auch in Aesch der grosse Bauboom aus. Das weckt die Kritiker. Investoren flüchten sich mangels Alternativen in Immobilien, heisst es. Stephan Hänggi

Stöcklin-Areal, Sicht aus Südwesten. Visualisierung

Bald im Wochentakt verkündet die Gemeinde Aesch neue Pläne im Bau- und Immobiliensektor. Grosse Areale sollen jetzt überbaut und gestaltet werden. Zur Vermarktung des Standorts Aesch Nord gibt man sich das attraktivere Label «Aesch Soleil». Man plant vermehrt Mischnutzungen aus Wohnungen, Büros und Gewerbeflächen (siehe Infoboxen). Insgesamt dürfte in den nächsten Jahren in Aesch Platz für mehr als 1000 Personen geschaffen werden. Aber ohne, dass Strassen und ÖV signifikante Erweiterungen erfahren. Das führt zu Kritik.

Am weitesten fortgeschritten ist das Projekt der HRS Real Estate AG aus Frauenfeld und der Anlagestiftung Turidomus aus Zürich. Die beiden Player entwickeln ein grosses Quartier mit gemischter Nutzung auf dem von ihnen aufgekauften Areal des ehemaligen Werks der Stöcklin Logistik AG in Reinach und Aesch. Das 35’000 Quadratmeter grosse Grundstück befindet sich genau auf der Grenze zwischen den beiden Gemeinden, direkt an der Birs, gegenüber von Dornachbrugg. Vier renommierte Architekturbüros haben den Auftrag erhalten, drei Hochhäuser und mehrere weitere Baukörper mit rund 140 Mietwohnungen, 120 Eigentumswohnungen, Dienstleistungs- und Gewerbeflächen zu erstellen, sowie zu einem späteren Zeitpunkt ein Alterszentrum der Senevita AG. Die unbebaute Fläche wird mit Grünflächen, Fuss- und Velowegen und öffentlichen Quartierplätzen gestaltet. Der Baustart ist, abhängig von der Baubewilligung, ab 2021 vorgesehen.

Kritik an Mischnutzungen

Die projektierte Mischnutzung sorgt jedoch für Unmut. Oliver Bippus setzt sich als Koordinator der Plattform «PlanBasel» für eine zukunftsfähige und aufeinander abgestimmte Raum- und Verkehrsplanung in der Region Basel ein. Ein grosses Anliegen sind die laut ihm nachweisbar steigenden Büroleerstände.

«Statt mit dem Ziel, Infrastrukturkosten zu sparen, werden aus reinen Profitüberlegungen möglichst viele Wohnungen gebaut.» Oliver Bippus, PlanBasel

Durch Mischnutzungen aus Gewerbe- und Wohnflächen würden Gewerbebetriebe langfristig von ausreichend grossen Flächen verdrängt, die dazu verkehrstechnisch optimal erschlossen wären. Wohnraum und lärmige Betriebe seien laut Bippus nicht kompatibel, wie er auch auf Telebasel kritisiert Bei Mischplanungen würden daher oft Büroflächen als Puffer zwischen Wohnraum und Gewerbe dazugeplant. «Aufgrund der momentan tiefen Zinsen nehmen Investoren das entstehende Überangebot in Kauf», sagt er. Die ausbleibende Rendite gehe am Ende zulasten von Pensionsversicherten, deren Kassen Geld in Immobilienprojekten anlegen. Darüber hinaus generierten Wohnungen und Büros mehr Personenverkehr als Gewerbezonen, aber der öffentliche Verkehr werde nicht weiter ausgebaut. «Statt mit dem Ziel, Infrastrukturkosten zu sparen, werden aus reinen Profitüberlegungen möglichst viele Wohnungen gebaut», kritisiert Bippus. Da die Baulobby sehr stark und die Gemeinden prinzipiell an höheren Steuereinnahmen interessiert seien, müsste die Politik korrigierend eingreifen, sagt er.

Diese Sichtweise wird geteilt von Architekt Vittorio Lampugnani. Er identifiziert das Problem der Büroleerstände als eine neue Erscheinung: Investitionsleerstand. In der «Neuen Zürcher Zeitung» schreibt er: «Anleger, die nicht mehr wissen, wo sie ihr Geld investieren sollen, flüchten sich in Immobilien. Diese werden nicht gebaut, weil Bedarf besteht oder in Aussicht gestellt wird, sondern nur, weil Geld da ist, das irgendwo deponiert werden muss. Aus reinem Anlagenotstand heraus und an jeder Nachfrage vorbei werden bewusst Leerstände produziert: Allein in der Schweiz stehen heute bereits 75’000 Wohnungen leer und vermutlich noch mehr Büroeinheiten.»

Vermietungsquote? «Cento percento!»

Einen viel optimistischeren Standpunkt nimmt dazu Hermann Alexander Beyeler ein. Der Grossinvestor liess in Pratteln den Ceres Tower bauen und plant nördlich des Bahnhofs einen ganzen Stadtteil. Er lässt die Kritik der steigenden Büroleerstände aufgrund von Mischnutzungen nicht gelten. Er ist überzeugt, dass auf dem Stöcklin-Areal nicht nur die Wohnungen, sondern auch die Büroflächen allesamt in kurzer Zeit vermietet sein werden. Nach eigener Erfahrung aus zahlreichen erfolgreich realisierten Immobilienprojekten fürchtet er sich nicht vor Leerständen. Bei seinem geplanten Aescher Business Center «Widen 110» könnte seine Firma 70 Prozent der Büroflächen bereits vergeben, obwohl noch nicht einmal die Baubewilligung vorliege, sagt er.

Durch neue Wohnbauprojekte mit Büroflächen würden in verschiedenen Bereichen Arbeitsplätze geschaffen, was Sicherheiten darstelle. «Weil die steigende Zahl an Haushalten und Geschäften zudem das Steuersubstrat erhöht, können mit den zusätzlichen Einnahmen wiederum Bildungsinstitutionen und andere öffentliche Einrichtungen gefördert werden», sagt er. Er freut sich zudem darüber, dass die HRS AG das Stöcklin-Projekt entwickeln darf. «Ich arbeite seit Jahrzehnten mit ihnen zusammen. Sie arbeiten einwandfrei, und ich vertraue ihnen blind.»

Das plant Aesch

Aesch Soleil Infos einblenden Aesch Soleil bezeichnet die grosse Quartierplanung im Norden von Aesch (vormals «Aesch Nord»). Das bereits bestehende Gewerbegebiet wird vergrössert und verdichtet. Mittels Quartierplan, der per Gemeindeversammlung verabschiedet werden muss, sollen auch hochwertige Wohn-, Dienstleistungs-, Laden- und Gastronomieflächen entstehen. Dabei wird für jeden zusätzlichen Quadratmeter Wohnfläche ein Quadratmeter Gewerbefläche geschaffen. Eine Konzentration an hochwertigen Arbeitsplätzen ist das Ziel. Mögliche Highlights: Es sollen ein bis zu 25’000 Quadratmeter grosser Weiher sowie eine architektonisch ansprechende Sport- und Eventhalle aus Holz, der «Dom», entstehen. Fläche Grundstück: 30 ha Bauvolumen: noch nicht bekannt Maximale Höhe: Grundsätzlich 21 m. Mit neuem Quartierplan bis 40 m, im Kernbereich über 40 m möglich Geschätzte Baukosten: Erwartet werden mehrere 100 Mio. Franken Investitionen von Bauherren. Terminierung: Erste von Interessenten beantragte Quartierpläne kommen voraussichtich 2021/22 vor die Gemeindeversammlung.

Widen 110 Infos einblenden An der Dornacherstrasse 110 plant Hermann Alexander Beyelers Buss Immobilien und Service AG ein neues Business Center mit Industriehallen, Ladenflächen und Dienstleistungsflächen. Mieter von Büros können einen zentralen Empfang, Post- sowie Telefonservice in Anspruch nehmen oder ein Sitzungszimmer stundenweise mieten (Shared-Services-Konzept). Das Grundstück befindet sich in nächster Nähe zu einem eventuellen Birs-Übergang vom kommenden Vollanschluss Aesch von Dornach her. Fläche Grundstück: 13’500 m2 Bauvolumen: 165’000 m3 Maximale Höhe: 12 m Geschätzte Baukosten: rund 60 Mio. Terminierung: Rückbau der jetzigen Liegenschaft im Frühling 2021, Fertigstellung Ende 2022, bezugsbereit Anfang 2023