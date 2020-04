Kolumne zur Corona-Hysterie – Das neue A-Wort Wer das angstbesetzte Wort «Apokalypse» unter den gegenwärtigen Umständen verwendet, sollte sich dessen bewusst sein und dies nicht leichtfertig tun. Meinung Peter Burri

Neue Angst-Kultur: Der Gedanke an den Weltuntergang lässt Künstler und ihr Publikum seit jeher wohlig schaudern. In der Corona-Krise wird die scheinbar drohende Apokalypse erneut zum Verkaufsargument (im Bild: Edward Munch «Der Schrei», 1893). © Munch-Museet/The Munch Ellingsen Group

Schönfärberei mag ich nicht. Schwarzmalerei aber auch nicht. Insbesondere nicht, wenn sie sich religiöser Motive bedient. Und erst recht nicht, wenn sie zum Geschäftsmodell wird. Kurz vor Ostern erreichte mich ein Schreiben eines namhaften deutschen Verlags mit «Buchempfehlungen zum Thema Apokalypse». Dass ein Unternehmen, das Kultur in Form von Sprache vermittelt, zu einer solchen Formulierung greift, liess mich aufhorchen.

So buhlt ein Presse-Newsletter in Corona-Tagen um Aufmerksamkeit.

Der Begriff Apokalypse kommt derzeit ohnehin zu vielen zu schnell über die Lippen (oder in die Tasten). So beklagte eine Journalistin in einer angesehenen Schweizer Zeitung am Ostersamstag etwa, dass uns «die Politiker diese Apokalypse» verharmlosend als «Lockdown» verkauften. Einmal abgesehen davon, dass es selbst in der Religionsgeschichte unterschiedliche Interpretationen des Begriffs gibt: Im Volksmund ist «Apokalypse» nun mal ein Synonym für Weltuntergang. Wer dieses angstbesetzte A-Wort unter den gegenwärtigen Umständen verwendet, sollte sich dessen bewusst sein und dies nicht leichtfertig tun.

Wer jetzt von Apokalypse spricht, tut nur kund, dass er bisher in einer Blase gelebt hat, in der sich nichts Bedrohliches ereignen konnte.

In einer Zeit der allgemeinen Verunsicherung das Weltenende heraufzubeschwören, entspricht freilich dem weit verbreiteten Drang zu Superlativen, der allgemein zugenommen hat (auch im Journalismus). Wer jetzt von «Apokalypse» spricht, tut indessen nur kund, dass er bisher in einer Blase gelebt hat, in der ihm jeder Gedanke an die Möglichkeit abhanden kam, dass sich auch in unserer vermeintlich so easy und wohlfunktionierenden (westlichen) Welt einmal Bedrohliches ereignen könnte, das uns alle betrifft. In ersten Reaktionen auf den Lockdown konnte man Stimmen hören, die scheinheilig von einer Befreiung sprachen: Endlich falle die Angst weg, man könne etwas verpassen, und auch der Druck, an einer Veranstaltung teilzunehmen, die einen eigentlich gar nicht interessiert.

Wo lebten, frage ich mich, solche Leute zuvor? So sprechen saturierte Herdenmenschen, die immer auf der Suche nach dem nächsten Kick waren oder meinen, im Leben nur voranzukommen, wenn sie im Hamsterrad der sogenannten gesellschaftlichen (und kulturellen) Verpflichtungen unbedacht mitstrampeln. Nach ein paar Wochen «Befreiung» ist diese ihnen lästig geworden und schreiben sie jetzt von der Apokalypse. Oder versuchen mit diesem Begriff, wie der erwähnte Verlag, ihr Geschäft anzukurbeln.

Das ist mir, bei allem Ernst der Lage, zu billig. Denn: Was um Himmels willen schrieben wir nur, wenn die Apokalypse, selbst wenn sie nicht nur für das Weltenende, sondern aus theologischer Sicht als

Jüngstes Gericht für Erlösung stünde, in ihrer ganzen Wucht tatsächlich einträte? Sofern wir dann noch schreiben und lesen könnten.