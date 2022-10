Die neue SRF-Serie «Die Beschatter» wird als Meilenstein in der Geschichte der Basler Filmproduktion gefeiert. Produzent Michael Steiger und Location-Scout Samuel Erdmann erzählen, wie es ist, am Rheinknie zu drehen.

Die neue SRF-Serie «Die Beschatter» wird als Meilenstein in der Geschichte der Basler Filmproduktion gefeiert. Produzent Michael Steiger und Location-Scout Samuel Erdmann erzählen, wie es ist, am Rheinknie zu drehen.

«Das Navi hat uns immer an der ‹Papiermühle› vorbeigelotst»

Herr Steiger, in einer Episode von «Die Beschatter» wird im Zoo Basel, wo wir uns gerade aufhalten, ein Verbrechen begangen. Hatte die Zoodirektion keine Einwände, als Sie ihr dieses Drehbuch vorgelegt haben?

Michael Steiger: Nein, weil unsere Chefautorin Simone Schmid die Idee, eine Handlung im Zoo spielen zu lassen, sehr früh eingebracht hat, haben wir die Direktion auch sehr früh kontaktiert. Und so herausgefunden, was im Zoo möglich ist und was nicht. Die Zusammenarbeit war darum sehr einfach. Einschränkungen gab es höchstens bezüglich des ethischen Umgangs mit den Tieren. Der Zoo wollte, dass wir respektvoll mit ihnen umgehen, sie aber auf keinen Fall vermenschlichen.