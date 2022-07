1:1 gegen die Crusaders – Das nächste Unentschieden des FC Basel Der FCB qualifiziert sich gegen die Crusaders für die nächste Runde der Qualifikation – in den Partien gegen Bröndby muss das Team sich aber steigern. Tilman Pauls Oliver Gut

FCB-Stürmer Adam Szalai hat gegen die Abwehrspieler der Crusaders einen schweren Stand – und bleibt in Belfast ohne Treffer. Foto: Stephen Hamilton (Freshfocus)

Alex Frei hatte schon am Tag vor dem Spiel klar gemacht, was er von seiner Mannschaft erwartet. Für den Basler Trainer war klar, dass es im Rückspiel gegen den Crusaders FC nicht um einen Schönheitspreis geht. Sondern einzig und allein darum, sich in die nächste Runde der Qualifikation zu spielen. Frei sprach von einem «Mentalitäts-Check».