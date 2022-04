Shehbaz Sharif (r.) leistete am Montag den Amtseid. Er übernimmt ein Land in Aufruhr. Foto: AFP



Als neuer pakistanischer Premier ist Shehbaz Sharif noch gar nicht gewählt, als er in der Nacht auf Montag schon einen Vorgeschmack auf die kommenden Wochen bekommt. Sein Widersacher Imran Khan, gerade über ein Misstrauensvotum gestürzt, will sich nicht geschlagen geben. Er hat das Land schon in den nächsten Wahlkampf katapultiert, obwohl der erst 2023 ansteht. Khan will seinen Nachfolger, der am Montagnachmittag gewählt wurde, mit Massenprotesten vor sich hertreiben, wie sie in Karachi zu beobachten waren.

Weiter nach der Werbung

Khan polarisiert das Klima, was es seinem Nachfolger Shehbaz Sharif schwermachen wird, sich auf ökonomische Probleme zu konzentrieren. Pakistan muss Verhandlungen über ein Rettungspaket des Internationalen Währungsfonds führen, die Inflation ist auf mehr als zwölf Prozent geklettert. Pandemie und Ukraine-Krieg belasten die Ökonomie. Für ein Land mit 220 Millionen Einwohnern, in dem Armut weitverbreitet ist und die Jugend kaum Perspektiven sieht, ist dies eine existenzbedrohende Entwicklung.

Populist da, Clan-Politiker dort

Kühle Köpfe wären gefragt, aber die sind rar, weil die Auseinandersetzung einen Nerv der Nation reizt. Khan schiebt die Schuld an seinem Sturz auf angebliche westliche Verschwörer. Er nährt die Erzählung, dass das Land nun von Verrätern und Vasallen geführt werde. Eine fahrlässige, explosive Strategie. Khan kann keine Belege für seine Vorwürfe vorlegen. Ihm reicht es offenbar, den Gedanken in die Welt zu setzen; er ist ein Selbstläufer in einem Land, in dem der Antiamerikanismus Geschichte hat.

Khan outet sich als eitler Populist, der Niederlagen nicht wegstecken kann. Auf der anderen Seite steht ein Mann der Politikerdynastie Sharif, durch Korruptionsskandale gezeichnet. Es wäre eine Überraschung, würde es Sharif gelingen, eine Ära der Transparenz und einer guten Regierung zu begründen. Wohin die Pakistaner auch blicken, es gibt wenig Licht im Gezerre um Macht.

Christoph Lenz ist Reporter beim «Magazin» und Mitglied der Tamedia-Tagesleitung. Er schreibt über Politik; darüber, wie sie im Bundeshaus gemacht wird, und darüber, wie sie sich im Land und bei der Bevölkerung auswirkt. Mehr Infos @lenzchristoph

Fehler gefunden?Jetzt melden.