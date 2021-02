Leitfaden für Neulinge – Das muss ein Grossrat alles wissen Wie lange darf man im Parlament reden? Worüber muss man schweigen? Antworten gibt das Vademecum für neue Ratsmitglieder. Franz Xaver Leonhardt (Die Mitte) hat es gelesen, um sich für die konstituierende Sitzung am Mittwoch vorzubereiten. Martin Furrer

Er ist Gastronom und Hotelier und ab Mittwoch auch Grossrat: Franz Xaver Leonhardt (Die Mitte) ist dank dem «Leitfaden für die Mitglieder des Grossen Rates» gewappnet. Foto: Nicole Pont

Franz Xaver Leonhardt ging am 25. Oktober 2020 früh zu Bett. Es war Wahlsonntag in Basel. Leonhardt hatte für die CVP als Grossrat kandidiert. Chancen, genügend Stimmen zu machen, rechnete er sich aber kaum aus. Kurz vor Mitternacht – auch seine Ehefrau und die beiden Kinder schliefen bereits – klingelte das Telefon. Ein Bekannter war am Apparat und verkündete Überraschendes: «Gratuliere! Ich habe soeben gehört, dass du gewählt worden bist.»

Die Familie, aus ihren Träumen hochgeschreckt und in Pyjamas, versammelte sich im Wohnzimmer. Es war ein bisschen gar spät, um noch eine Flasche Champagner zu öffnen. Man freute sich, auch ohne einander zuzuprosten. Leonhardt sagte, weil er spürte, dass er die Unterstützung seiner Liebsten hatte: «Ich wage das Abenteuer.»