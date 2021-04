Museumsfrühling in Genf – Das Museum soll zum Wohnraum für die Städter werden Marc-Olivier Wahler, Direktor des Musée d’art et d’histoire in Genf, zeigt mit einer von Jakob Lena Knebl kuratierten Ausstellung, wie er sich das Museum der Zukunft vorstellt. Christoph Heim

Die kleine Statue der «Venus Italica» von Antonio Canova wird von einem riesigen Matrosen beobachtet, der aus dem Gemälde «Le Lesteur» von Henri Edmond Cross stammt. Foto: Julien Gremaud (MAH Genève & Jakob Lena Knebl)

Von den Plakatwänden Genfs lockt das Musée d’art et d’histoire (MAH) in Genf in den Signalfarben Gelb, Pink und Grün mit dem Slogan «Come to Mahmah», wobei die Wiederholung der Abkürzung daran erinnern soll, dass sich das Museum als Mama, als Mutter aller Genfer Museen versteht.

Ausstellungsplakat mit abstrakter Liniengrafik in gelber Leuchtfarbe. Plakat: MAH Genève, Hubertus Design, Zürich

Auffällig ist die knallbunte Ausstellungsarchitektur, die neuerdings in Form von Kojen, Gehäusen, Tunneln, Plattformen und überdimensionierten Sofas einen Ausstellungsparcours durch die über hundertjährigen Säle des Erdgeschosses beschreibt. Grasgrün sind Wände und Teppiche der ersten Ausstellungsplattform. Auf den Podesten stehen Schaufensterpuppen mit kostbaren Kleidern aus dem Fundus des Museums, an einer Wand hängen gemalte Porträts von Modeschöpfern, an einer anderen steigt Jacques-Laurent Agasses beängstigende «Fontaine personnifiée» (1837) aus dem Wasser. Ein halbes Dutzend Damenschuhe kreist auf einem Tisch, man fühlt sich an eine Sushi-Bar erinnert.