Kinder-Influencer auf Youtube – Das Multi-Millionen-Dollar-Imperium eines Zehnjährigen Seit Ryan drei Jahre alt ist, wird seine Kindheit von den Eltern auf Youtube ausgeschlachtet. Die Videos werden millionenfach geklickt. Ein entsetzendes – aber auch faszinierendes Phänomen. Annabelle Hirsch (Das Magazin)

Mit drei Jahren ins Youtube-Geschäft eingestiegen: Was macht das Aufwachsen vor einem Millionenpublikum mit der Psyche von Kindern wie Ryan? Foto: Ilona Szwarc/Redux/laif

Man muss es gesehen haben, um es zu glauben. Diesen Satz sagt die französische Schriftstellerin Delphine de Vigan immer wieder, während sie von jenem Tag erzählt, an dem sie, ein bisschen wie Alice im Wunderland, durch Zufall in eine Parallelwelt rutschte: «Ich war spät von einem Interview heimgekommen und hatte aus Reflex den Fernseher eingeschaltet, ich wollte nur kurz die Nachrichten schauen, als ich auf eine Dokumentation stiess. Ein Fernsehteam begleitete zwei Geschwister, sie waren etwa sechs und zehn Jahre alt, in ein Einkaufszentrum, wo die beiden offenbar zu einer Signierstunde eingeladen hatten.»