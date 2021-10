Sechs Fragen und Antworten – Das müssen Sie zum Ende der Gratistests wissen Jetzt ist es definitiv: Ab 11. Oktober kosten die Tests fürs Covid-Zertifikat. Aber es gibt Ausnahmen. Die wichtigsten Fragen beantwortet. Edgar Schuler

Testen fürs Zertifikat schlägt künftig aufs Portemonnaie. Testzentrum im Bierhübeli Bern. Foto: Simon Glauser

Der Bundesrat bleibt hart. Gegen Druck aus dem Parlament und gegen den Wunsch von 130’000 Unterzeichnern einer Petition ist jetzt klar: Wer weder genesen noch geimpft ist, muss den Test für den Covid-Pass künftig selbst berappen.

Ab wann sind die Tests fürs Zertifikat nicht mehr gratis?

Der Bund übernimmt die Testkosten noch bis zum Sonntag, 10. Oktober. Der Bundesrat kommt aber jenen entgegen, die noch auf die zweite Impfdosis warten müssen: Sie können sich bis Ende November gratis testen lassen.

Weiter nach der Werbung

Was sind die Ausnahmen? Bei wem übernimmt der Bund die Kosten weiterhin?

Jugendliche unter 16 Jahren können sich weiterhin gratis testen. Laut mehreren Quellen hat der Bundesrat auch eine Erhöhung der Alterslimite auf 20 diskutiert – aber auch da blieb er hart.

Gratis bleiben die Tests auch für Personen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können. Voraussetzung ist ein ärztliches Attest.

Zusätzlich übernimmt der Bund die Kosten von Tests bei Besuchen in Spitälern und Heimen. Aber: In diesem Fall erhalten Getestete nur eine Bescheinigung über ihr Testresultat, jedoch kein Covid-Zertifikat.

Weiterhin gratis testen lassen kann sich schliesslich, wer Symptome hat oder in engem Kontakt mit einem bestätigten Fall war. Allerdings berechtigt ein negatives Testresultat auch in diesen Fällen nicht zu einem Corona-Pass.

Für Jugendliche unter 16 besteht ja gar keine Zertifikatspflicht. Warum sind da die Testkosten dennoch ein Thema?

In vielen anderen Ländern und fürs Reisen brauchen auch unter 16-Jährige ein Zertifikat. Der Bundesrat will mit der Übernahme der Testkosten Familien entgegenkommen. «In vielen anderen Ländern sind die Massnahmen viel strenger als in der Schweiz», sagte Alain Berset am Freitag vor den Medien. In Italien müssten bereits Kinder ab zehn Jahren zwingend einen Test vorweisen.

Mein Arbeitgeber oder meine Schule beteiligen sich an den Pooltests. Komme ich so an ein Zertifikat?

«Wer an einem repetitiven Test in einem Betrieb teilnimmt, erhält ein Zertifikat, wenn der Test negativ ausfällt», heisst es aus dem Bundesamt für Gesundheit. Die Person müsse jedoch bereits bei der Abgabe des Tests erwähnen, dass sie ein Zertifikat brauche. Das Problem dabei: Noch nicht in allen Kantonen ist die Bestimmung umgesetzt. Interessierte müssen sich vorher also informieren.

Repetitive Tests in Firmen Wildwuchs in den Kantonen bei der Zertifikat-Vergabe Wie viel kosten die Tests für Selbstzahler?

Der Preis ist heiss: Wenn der Bund die Kosten nicht mehr übernimmt, dürfte es unter den Anbietern zu einem Preiskampf kommen. Foto: Iris Andermatt

Der Bundesrat vergütet den Testzentren bislang 47 Franken für einen Antigen-Schnelltest. Nun dürfte ein Preiskampf zwischen verschiedenen Anbietern ausbrechen. Verschiedene Anbieter kündigen an, für diese Tests inklusive Zertifikat künftig rund 50 Franken zu verlangen.

Die Ostschweizer Landwirtschaftsausstellung Olma dagegen will Corona-Schnelltests für nur 26.50 Franken anbieten. Noch tiefer geht ein Berner Anbieter: Laut «Blick» will er einen Antigentest an seinen vier Standorten für nur 11 Franken anbieten.

Abo Zertifikat ab 11 Franken Bei Schnelltests entbrennt ein Preiskampf Es dürfte sich also lohnen, die Preise verschiedener Anbieter zu vergleichen. Aber auch hier gilt: sich vorher informieren, ob beim negativen Test tatsächlich ein Zertifikat ausgestellt wird. Warum will der Bund die Testkosten nicht weiter übernehmen? Es sei nicht Aufgabe der Allgemeinheit, die Testkosten für Personen zu finanzieren, die sich nicht impfen liessen, hat Gesundheitsminister Alain Berset schon mehrfach gesagt. Der Bundesrat befürchtet, dass die Subvention der Tests die Steuerzahler noch mehrere Hundert Millionen Franken kosten dürfte.

Zudem hat sich gezeigt, dass die Einführung der Zertifikatspflicht am 13. September nicht zum erhofften anhaltenden Anstieg bei den Impfungen geführt hat. Dafür liessen sich immer mehr Personen testen.

Edgar Schuler ist Inlandredaktor und verfasst regelmässig den Newsletter «Der Morgen». Der Germanist arbeitet seit 2005 in verschiedenen Funktionen beim «Tages-Anzeiger».

Fehler gefunden?Jetzt melden.