Q&A zum Öffnungspaket – Das müssen Sie zu den neuen Plänen des Bundesrats wissen Lockerung für Restaurants, aber weiter strenge Regeln für private Feiern. Wer vom neuen Öffnungspaket profitiert und wer weiter verzichten muss. Luca De Carli

In der Beiz essen, dafür mit Trennwänden zwischen den Tischen: Die Schutzkonzepte aus dem letzten Jahr erleben ein Comeback. Foto: Jean-Christophe Bott (Keystone)

Hält sich der Bundesrat an seinen Öffnungsplan, den er vor rund einem Monat ausgearbeitet hat?

Grundsätzlich ja. Wie er vor einem Monat schon skizziert hat, sollen ab dem 31. Mai unter anderem die Restaurants auch in den Innenbereichen geöffnet, Präsenzunterricht an Hochschulen für mehr als 50 Personen zugelassen und die Homeoffice-Pflicht gelockert werden. Auch im Breitensport und bei den Freizeitaktivitäten hat er schon damals weitere Lockerungen per Ende Mai ins Spiel gebracht.

Das Öffnungspaket, bereits das vierte seit Ende Februar, enthält aber auch überraschende zusätzliche Elemente. So sollen zum Beispiel die Limiten für Veranstaltungen mit Publikum deutlich angehoben werden: Draussen sollen ab Ende Mai neu 300 statt wie bisher 100 Personen erlaubt sein, drinnen 100 statt 50. Hinzu kommt neu: dass maximal die Hälfte der Kapazität einer Lokalität genutzt werden darf, bisher war es nur ein Drittel.