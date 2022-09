Urnengang am 25. September – Das müssen Sie zu den Abstimmungs­vorlagen wissen Diesen Sonntag wird die Stimmbevölkerung an die Urne gerufen. Zwei basel-städtische und vier nationale Vorlagen kommen zur Abstimmung. Eine Übersicht. Lea Buser

Der nächste Abstimmungssonntag steht bevor. Foto: Celia Nogler

Am Sonntag wird in der Schweiz und in Basel abgestimmt. Der Dienstag gilt als Deadline für die briefliche Abstimmung, damit das Couvert sicher pünktlich ankommt. Eine Übersicht der Vorlagen, über die in Basel-Stadt und schweizweit abgestimmt wird.