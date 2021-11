Deadline für briefliche Abstimmung – Das müssen Sie zu den Abstimmungs­vorlagen wissen Am Sonntag stimmt die Schweizer Stimmbevölkerung ab. Die grosse Übersicht aller Themen. Mirjam Kohler

Ein Hinweisschild zum Wahllokal im Hof des Rathauses in Basel. Archivfoto: Keystone/Georgios Kefalas

Diesen Sonntag sind kantonale und nationale Abstimmungen. Damit Ihre Stimme sicher berücksichtigt wird, wird empfohlen, die Stimmunterlagen am Dienstag abzuschicken. Die Stimmabgabe ist aber auch nach Dienstag noch möglich. Erkundigen Sie sich bei Ihrer Wohngemeinde, wie die Urnenabstimmung zugänglich ist. Auch das Einwerfen in den Briefkasten der Gemeindeverwaltung ist grundsätzlich noch möglich.

Hier eine kurze Übersicht, worüber die beiden Basel und die stimmberechtigte Schweizer Bevölkerung am Sonntag entscheiden werden.

Basel-Stadt: Kantonale Initiative «Ja zum echten Wohnschutz!»

Am 28. November stimmen wir in Basel-Stadt über eine Art Durchsetzungsinitiative zum Thema Wohnschutz ab. Der Mieterinnen- und Mieterverband will Mietparteien vor Massenkündigungen und hohen Mietzinszuschlägen nach Sanierungen schützen. Die Gegnerinnen und Gegner fürchten, dass mit der Annahme der Initiative Vermieter und Investorinnen vergrault werden. Der Regierung geht die Initiative zu weit.

Für die Initiative: SP, Grüne, Basta, Gewerkschaften, Wohngenossenschaften und weitere

Gegen die Initiative: SVP, LDP, FDP, GLP, Mitte, EVP, Hauseigentümerverband und weitere

Basel-Landschaft: Landratsbeschluss vom 20. Mai 2021 betreffend kantonales Integrationsprogramm 2b (2022–2023); Ausgabenbewilligung

Mit dem Kredit werden in den Jahren 2022 und 2023 Deutschkurse für Migrantinnen und Migranten, Willkommensgespräche für Zuzüger, die Deutschförderung für Kinder im Vorschulalter und einiges mehr finanziert. Zu den Programmen steuern auch die Gemeinden Beiträge bei. Der Bund unterstützt das Programm mit Geldern in gleicher Höhe wie Kanton und Gemeinden zusammen.

Für den Beschluss: SP, Grüne, Mitte, GLP, FDP, EVP

Gegen den Beschluss: SVP

National: «Für eine starke Pflege (Pflegeinitiative)»

Die Initiative verlangt unter anderem Massnahmen zur Sicherung der Pflegequalität und dass der Bund die Arbeitsbedingungen in den Spitälern, Heimen und Spitex-Organisationen verbindlich regelt. Dazu zählt die Höhe der Löhne. Den direkten Gegenvorschlag des Bundesrats lehnt das Initiativkomitee ab.

Für die Initiative: SP, GLP, Grüne, EVP

Für den Gegenvorschlag: SVP, FDP

Stimmfreigabe: Mitte

National: «Bestimmung der Bundesrichterinnen und Bundesrichter im Losverfahren (Justizinitiative)»

Heute wählt das Parlament die Bundesrichterinnen und Bundesrichter alle sechs Jahre. Das Parlament achtet auf eine angemessene Vertretung der politischen Parteien. Die Justizinitiative setzt auf grundlegende Änderungen: Bundesrichter sollen künftig per Los bestimmt werden und bis fünf Jahre nach Erreichen des ordentlichen Rentenalters im Amt bleiben. Nur bei schweren Verletzungen der Amtspflicht oder Krankheit soll es ein Abberufungsrecht durch das Parlament geben.

Die Auswahl der Kandidierenden soll durch eine neue Fachkommission erfolgen. Die Initianten argumentieren, dass es heute in der Schweiz keine Gewaltentrennung gebe, weil Richterinnen und Richter den Parteien für das Bundesrichteramt Geld geben müssen und ihre (Wieder-)Wahl von der Politik abhängig ist.

Für die Initiative: keine Partei

Gegen die Initiative: SVP, SP, FDP, Mitte, GLP, Grüne, EVP

National: Covid-19-Gesetz (Härtefälle, Arbeitslosenversicherung, familienergänzende Kinderbetreuung, Kulturschaffende, Veranstaltungen)

Am 28. November stimmen wir nicht über das Covid-19-Gesetz als Ganzes ab, sondern nur über dessen Änderung vom 19. März 2021 . Damals hat das Parlament Finanzhilfen auf Betroffene ausgeweitet, die zuvor nicht oder zu wenig unterstützt werden konnten. Das Contact-Tracing wurde weiterentwickelt, und es wurde festgelegt, dass der Bund Tests fördern kann. Das Parlament hat mit der Änderung zudem die gesetzliche Grundlage für das Covid-Zertifikat geschaffen.

Für das Gesetz: SP, FDP, Mitte, GLP, Grüne, EVP

Gegen das Gesetz: SVP

