Booster-Fristen und Pass vaccinal – Das müssen Shoppingtouristen ennet der Grenze beachten

In Restaurants, Theatern, Freizeitparks gilt 2-G plus: Zutritt nur für Geimpfte und Genesene mit zusätzlichem Test, falls die Impfung oder Infektion länger als 3 Monate zurückliegt.

Für Personen, die doppelt geimpft, aber noch nicht geboostert sind, könnte es bald eng werden. Am 1. Februar tritt nämlich in EU-Ländern eine neue Regelung in Kraft: Liegt die letzte Impfung mehr als 9 Monate zurück, so ist das Covid-Zertifikat nicht länger gültig. In Frankreich sind die Fristen noch enger gesetzt (siehe unten). In der Schweiz beträgt die Gültigkeitsdauer derzeit 365 Tage, sie könnte aber ebenfalls auf 9 Monate reduziert werden.