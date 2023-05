Personalisierte Tickets – Das müssen FCB-Fans tun, um in Florenz ins Stadion zu kommen Wer beim Halbfinal-Hinspiel des FC Basel gegen die Fiorentina in der nächsten Woche dabei sein will, muss einige Daten hinterlegen. Tilman Pauls

Die mitgereisten Fans des FC Basel beim Duell gegen die Fiorentina in der Europa League im September 2015. Foto: Daniela Frutiger (Freshfocus)

Die Erinnerungen an das Auswärtsspiel des FC Basel in Nizza sind noch frisch. Die Ungewissheit bis kurz vor dem Spiel, ob Gästefans nun zugelassen sind oder nicht. Der gesperrte Gästesektor, weil die französischen Behörden am «Tag des Zorns» nicht für die Sicherheit des FCB-Anhangs hätten sorgen können – so zumindest die offizielle Begründung. Und der Ausweich-Treffpunkt in Samremo, wo die Basler dann ausgelassen das 2:1 ihrer Mannschaft feierten.

Ein vergleichbares Szenario wird es im Halbfinal-Hinspiel gegen die AC Fiorentina am nächsten Donnerstag nicht geben. Die Italiener haben den Baslern gar ein grosszügiges Kontingent von 2300 Tickets zugestanden. Und trotzdem ist der Zugang zum Stadio Artemio Franchi nicht ganz unkompliziert. Das hat der FC Basel am Freitag mitgeteilt.

Auf ihrer Website haben die Basler den Vorgang aufgelistet, wie Fans Zutritt zum Stadion erhalten. Dafür müssen sie online ein Ticket kaufen, das allerdings noch kein richtiges Ticket ist. In einem zweiten Schritt müssen die Fans erst mehrere Daten hinterlegen – Name, Vorname, Geburtsdatum, Geschlecht, Nationalität sowie eine Mail-Adresse.

In Florenz wird beim Einlass dann kontrolliert, ob die Daten auf der Eintrittskarte und den mitgeführten Dokumenten deckungsgleich sind. Die Karten sind also personalisiert. Dieses Vorgehen hat allerdings nicht speziell mit dem Gegner aus Basel zu tun, sondern wurde offenbar schon in den vorherigen Partien des Clubs in der Conference League so gehandhabt.

Auch als der FCB im September 2015 gegen die Fiorentina spielte, waren die Einlass-Modalitäten auf eine ähnliche Art und Weise geregelt.

Tilman Pauls arbeitet seit über zehn Jahren für die Sportredaktion der Basler Zeitung und beschäftigt sich seit 2013 intensiv mit dem FC Basel. Mehr Infos @tilman_p

Fehler gefunden?Jetzt melden.