Versteckte Wirtschaftsgeschichte – Das «Münchner Kindl» am Riehenring Als der alte Badische Bahnhof noch stand, profitierten die ansässigen Bierwirtschaften von den Zugreisenden. Dominik Heitz

Der Wirtshausname «Bayrische Bierhalle» ist verschwunden, das Holzrelief mit dem «Münchner Kindl» aber hat sich erhalten. Foto: Dominik Heitz

Das alte Haus ist eingezwängt zwischen zwei modernen Liegenschaften, deren Äusseres so wenig hermacht, dass der Passant unbewusst wegschaut. Und so übersieht er eben auch das alte Haus mit der Nummer 79.

Man kann ihm das nicht übelnehmen, denn auch diese Liegenschaft am Riehenring wirkt mit seiner schlichten Fassade unscheinbar und unbedeutend. Und doch versteckt sich gerade an seiner Vorderseite ein kleines Detail, das eine Geschichte birgt, die bis ins vorletzte Jahrhundert reicht – in jene Zeit, als der Riehenring noch eine schöne Einkaufsstrasse war und Bahnhofstrasse hiess.