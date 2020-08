Ausstellung in Liestal – Das Mondhorn gibt sein Geheimnis nicht preis Diente das rätselhafte Objekt aus der Bronzezeit als Nackenstütze? Oder als Feuerbock? Die Archäologen im Museum.BL liefern Antworten – werfen aber viel mehr Fragen auf. Andrea Schuhmacher

Die Ausstellung im Museum.BL in Liestal gewährt den Besuchern einen Einblick in die Forschung rund um die mysteriösen Mondhörner. Foto: Damian Derungs (Museum.BL)

Sie sind meist aus Ton gefertigt, manchmal auch aus Sandstein und stammen aus der Spätbronzezeit (1300 bis 800 v. Chr.): die Mondhörner. Rund 700 Stück sind in der Schweiz bisher entdeckt worden. Gefunden wurden sie bei Ausgrabungen überall im Land: in Reinach im Baselbiet, im aargauischen Boswil sowie in Chamwil-Oberwil im Kanton Zug und in Mörigen am Bielersee. Eines haben die geheimnisvollen Objekte alle gemeinsam: Sie bereiten den Archäologen landauf, landab Kopfzerbrechen.