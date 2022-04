Kunstnachlässe in Sicherheit – Das Menschenhaus – eine Hölle Ein neuer Verein kümmert sich um die Archivierung von Nachlässen regionaler Künstler. Dazu gehört auch die umfangreiche Hinterlassenschaft von Max Kämpf. Dominik Heitz

Das Fresko «Die Hölle» von Max Kämpf entstand 1947 bis 1949 und befindet sich im Kunstmuseum Basel. Foto: Martin P. Bühler

Es ist eine dreckige, stinkende Bruchbude sondergleichen. Lose Bretter, kaputte Wände, zerrissene Vorhänge. Darinnen Menschen – eingesperrt in Kaninchenställen oder aufgebahrt in schmalen Regalen, wartend in dunklen Räumen oder schwimmend und ersaufend in der Güllegrube. Herrscher dieser abscheulichen, abstossenden und maroden Welt sind teuflische Ratten; sie kontrollieren das Menschenhaus, schmoren abgeschlagene Köpfe auf dem Herd, hocken wie Heinrich Füsslis Alb über der Grube, knechten und martern.