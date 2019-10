Das Mekka der Baselbieter Vogelkenner

Bedeutend sind aber nicht nur die Vogelschwärme, die hier Richtung Süden fliegen, sondern auch die Vogelbeobachtung und -beringung auf der Ulmethöchi. Seit 55 Jahren zählen Ornithologen jeden Herbst alle Tiere, die hier durchfliegen. Einen Teil davon fangen sie in Netzen, bringen ihnen einen Ring am Bein an und lassen sie anschliessend weiterfliegen.

«Die Vielfalt fasziniert»

Einer, der die Ulmethöchi und ihre Vogelzüge bestens kennt, ist Mathias Oberer. Der 41-jährige Baselbieter verbringt hier jeden Herbst jeweils eine Woche und leitet in dieser Zeit die Vogelbeobachtung und -beringung. Drei Jahrzehnte ist es her, seit er zum ersten Mal bei der Beobachtungs­station dabei war. Die Vogelbeobachtung ist Oberers Leidenschaft. Er kennt jede Vogelart hier oben, und sei es auch nur an deren Flug oder an deren Gezwitscher. «Es ist die Vielfalt der ­Vögel, die mich fasziniert», sagt Oberer. «Es sind nicht nur wunderschöne Tiere, man kann sie auch noch bestens beobachten in der Luft.»

Es ist ein kühler Morgen an einem späten Septembertag. Der Himmel ist bedeckt. Wind geht kaum. Erst seit einigen Tagen läuft die Vogelbeobachtung, die jeweils Ende September startet und bis in den November hinein dauert. Allzu viele Vögel sind derzeit nicht zu beobachten, denn der Vogelzug derjenigen Arten, die kurze bis mittlere Reisedistanzen zurücklegen, hat erst begonnen, und an diesem Tag fehlt der Gegenwind für die Vögel, der sie zum Tiefflug über die Ulmethöchi zwingt.

Doch heute Morgen ist ein Hausrotschwanz in eines der Netze gegangen, die die Orni­thologen hier oben aufgespannt haben. Der kleine Vogel hat einige Zeit in einem Stoffsäcklein verbracht, was eine beruhigende Wirkung auf ihn hatte. Jetzt geht Mathias Oberer daran, ihn zu begutachten, zu vermessen und zu beringen.

Es handelt sich um ein Weibchen, das schon mindestens ein Jahr alt ist. Der Vogel bleibt ruhig in Oberers Hand, während dieser das Gefieder untersucht, den Gesundheitszustand begutachtet und die Länge seiner Handschwinge misst (dritte Feder).

Anschliessend wird der Vogel in einer Dose auf die Waage ­gestellt. Sein Gewicht beträgt 14,2 Gramm. Alle Daten werden sorgfältig notiert. Zuletzt bringt Mathias Oberer einen kleinen Ring aus Aluminium am Bein des Vogels an. Dieser ist mit «Sempach Helvetia» und einer sechsstelligen Nummer beschriftet. Nun darf der Hausrotschwanz weiterfliegen. Sobald Mathias Oberer seine Hand geöffnet hat, sucht der Vogel das Weite.