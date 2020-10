Rat will Bettelverbot in Basel – «Das Mass ist voll» Vielleicht gilt in Basel schon bald wieder das Bettelverbot: Der Grosse Rat überweist mit Hilfe der Grünliberalen eine Motion der SVP zur Stellungnahme an die Regierung. Alessandra Paone

Seit dem 1. Juli ist Betteln in Basel erlaubt. Foto: Dominik Plüss/Tamedia AG

Es war bereits nach 22 Uhr, als der Basler Grosse Rat am Mittwochabend einen grossen Schritt in Richtung Wiedereinführung des Bettelverbots machte. Mit 48 gegen 45 Stimmen überwies er eine entsprechende Motion von Joël Thüring zur Stellungnahme an die Regierung. Der SVP-Grossrat, der sich seit Juli lautstark über die Roma-Bettler in Basel beklagt und seinem Ärger in den sozialen Medien fast täglich Luft macht, kann sich für diesen Erfolg so kurz vor den Gesamterneuerungswahlen in erster Linie bei Esther Keller bedanken.

Ausgerechnet! Thüring liess in den vergangenen Wochen keine Gelegenheit aus, die Regierungskandidatin und Grossrätin der GLP anzugreifen. Er warf ihr vor, sich hinter dem so genannten Berner Modell – das weniger auf Repression, sondern auf eine konsequente Anwendung der bestehenden Gesetze setzt – zu verstecken, um sich nicht gegen das Bettelverbot aussprechen zu müssen. Und dies nur, so Thürings Behauptung, um nirgends anzuecken und möglichst in allen politischen Lagern Stimmen für die Regierungswahl zu holen.