Versagen der Behörden – Das Martyrium der kleinen Nathalie Die Kinderpsychiatrie Baselland hält Pädophilie-Vorwürfe über Wochen zurück, während die Kesb gleichzeitig das Kind dem mutmasslichen Täter in die Arme zu treiben versucht. Mutter und Tochter haben sich in Sicherheit gebracht. Daniel Wahl

Nathalie litt unter den Besuchen beim Vater enorm und reagierte mit chronischen Bauchschmerzen, Blasenentzündungen, Weinkkrämpfen und entwickelte Selbstmordgedanken. Die Kesb Dorneck-Thierstein schenkte der Achtjährigen aber kein Gehör.

Was die achtjährige Nathalie (Name geändert) am 22. April gegenüber der Baselbieter Kinder- und Jugendpsychiatrie (KJP) zuerst wild heraussprudeln lässt – eine Befragung, die im Laufe der Zeit immer detaillierte Konturen gewinnt –, lässt den Atmen stocken: «Papa sagte mir, er will mich beim nächsten Besuch festbinden, mit dem Schwert umbringen und das Schnäbi innestecke». Er habe gedroht, sie zu töten, weil sie «nicht am Schnäbi suggelen» wollte.