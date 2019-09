Das Hockey-Märchen vom Obersee

ZSC-Captain Geering: «Wir sind zu arrogant»

Hätten die ZSC Lions nicht zweimal einen Zweitore-Vorsprung verspielt, sie würden an der Tabellenspitze liegen mit zwölf Punkten aus fünf Spielen. Doch es sind nur acht Punkte geworden. Am zweiten Wochenende wiederholte sich das Muster der Startrunden: Nach einem Heimsieg am Freitag verspielten sie am Samstag nach einem guten Start ihre Vorteile und verloren noch in Overtime.

Captain Patrick Geering sieht auch in der Art und Weise Parallelen zwischen dem 2:3 in Rapperswil und dem 4:5 in der Woche zuvor in Zug: «Wir spielen nicht über 60 Minuten Eishockey. Wir sind zu arrogant, denken, wir hätten den Sieg auf sicher und hören auf zu chrampfen. So schlagen wir uns selber. Wir müssen anfangen, gute Wochenenden zu haben und nicht nur gute Phasen.»

Geering eilte in der Overtime Cervenka hinterher, nachdem Roe den Puck preisgegeben hatte. Doch er holte den Tschechen nicht mehr ein. In Zug hatte Lindberg nach 16 Sekunden Verlängerung getroffen, in Rapperswil-Jona brauchte Cervenka 19 Sekunden. Coach Rikard Grönborg dürfte mit seinem Team den Einstieg in die Overtimes thematisieren. «Wir müssen an den beiden blauen Linien aufmerksamer sein», fordert Geering. Morgen Dienstag gastiert Fribourg im Hallenstadion. Immerhin da sind die Zürcher noch ohne Punktverlust. (sg.)