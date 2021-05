Würde am 13. Juni die Mindestlohninitiative angenommen, drohte eine weitere Abwanderung oder gar die Insolvenz Dutzender Gewerbebetriebe. Foto: Keystone



Was ist in der grössten Wirtschaftskrise seit Jahrzehnten wichtig? Ein sicherer Arbeitsplatz und wirtschaftliche Stabilität oder ein links-ideologisierter Angriff auf unsere bewährte Sozialpartnerschaft? Wenn am 13. Juni der staatliche Mindestlohn in Basel-Stadt – was ich nicht hoffe – eine Mehrheit finden sollte, knallen in den Nachbarkantonen Basel-Landschaft, Aargau und Solothurn die Sektkorken. Die Unternehmen in diesen Nachbarkantonen hätten bei Annahme des staatlichen Mindestlohns einen enormen Wettbewerbsvorteil. Sie könnten zu ihren bisherigen branchenspezifischen Mindestlöhnen Aufträge in Basel-Stadt erledigen, während die Basler Konkurrenz hohe staatliche Mindestlöhne zahlen müsste.

Auch in Südbaden und im Elsass würde man sich gehörig ins Fäustchen lachen. Eine Preissteigerung für Konsumentinnen und Konsumenten würde den Einkaufs- und Gastrotourismus zusätzlich anheizen. Der Coiffeurbesuch ennet der Grenze würde zur Regel werden, ist in Deutschland doch der staatliche Mindestlohn bei 9.50 Euro angesetzt und liegt damit weit unter dem, was bei uns Angestellte verdienen. Die Folge wäre eine weitere Abwanderung oder gar die Insolvenz von Dutzenden von Gewerbebetrieben.

Vorsätzlich Arbeitsplätze zu vernichten, kann auch für linke Parteien eigentlich nicht das Ziel sein.

Richtig übel wird es dann für Basler Stellensuchende, Arbeitslose, Wiedereinsteigerinnen oder schlecht Qualifizierte. Sie werden es noch viel schwieriger haben, einen Job zu finden und sich von der Sozialhilfeabhängigkeit lösen zu können. Wo fast keine Stellen mehr angeboten werden können, werden gerade diese Menschen endgültig an den sozialen Rand verdrängt, was unter allen Umständen verhindert werden muss.

Gefährliche Sogwirkung

Gleichzeitig hätte ein staatlicher Mindestlohn eine enorme Sogwirkung. Wenn wir in unserem Kanton ein solches Lohndiktat einführen, wirkt sich das auf das Ausland wie ein Magnet aus. Noch mehr Menschen aus dem Ausland werden sich für einfachere Jobs in Basel bewerben; die Chancen von Basler Arbeitslosen würden sich weiter minimieren. Dabei stehen sie schon heute unter enormem Druck ausländischer Stellensuchender, die sich in der Schweiz gerne niederlassen würden, was ihnen grundsätzlich auch nicht zu verübeln ist.

Selbstverständlich gibt es aus meiner zutiefst ordnungspolitisch liberalen Sicht für einen staatlichen Mindestlohn überhaupt nie den richtigen Zeitpunkt. Ein solches System passt nicht in das Modell der gelebten Sozialpartnerschaft zwischen Branchenverbänden und Gewerkschaften. Diese haben schon in der Vergangenheit branchenspezifische Mindestlöhne vereinbart. Sie haben damit gezeigt, dass ein Miteinander für die wirtschaftliche Prosperität weitaus sinnvoller ist, als wenn die Beziehung von einem Gegeneinander geprägt ist.

Diktat ablehnen

Nun aber ausgerechnet noch in der Corona-Krise, bei notabene stark steigender Arbeitslosigkeit, einen staatlichen Mindestlohn einzufordern, ist nicht nur fahrlässig, sondern geradezu gemeingefährlich. Vorsätzlich Arbeitsplätze zu vernichten, kann auch für linke Parteien eigentlich nicht das Ziel sein. Die Frage ist dabei auch nicht, ob die Gewerkschaften und linke Parteien einen Mindestlohn für vertretbar erachten, sondern ob die Wirtschaft diesen Mindestlohn stemmen kann. Dies zu beurteilen, sollte Sache von Wirtschaftsvertretern und Gewerbetreibenden sein – und nicht von gut bezahlten wissenschaftlichen Teilzeitmitarbeiterinnen einer Gewerkschaft. Oder von SP-Politikern, die seit Jahr und Tag in einer vom Staat alimentierten Institution arbeiten und selbst noch nie einen Bleistift verkauft haben.

All jene, die heute nicht auf die mahnenden Worte von Wirtinnen, Coiffeur-Ladenbesitzerinnen oder Schreinermeistern hören, werden auch morgen keine Arbeitsplätze schaffen. Es ist deshalb ein Hohn, dass uns diese «Experten» weismachen wollen, sie wüssten besser, wie die Wirtschaft funktioniert. Wer Vertrauen in die Sozialpartnerschaft und ein Herz für das Basler Gewerbe hat, muss deshalb dieses links-ideologisierte Mindestlohn-Diktat unbedingt ablehnen.

