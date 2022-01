Leitartikel zu Migration und Homophobie – Das linke Schweigen schadet den Betroffenen – und hilft der SVP Eine gendergerechte Sprache ist in der Linken ein Muss. Dass manche Männer aus machoiden Kulturen LGBTIQ-Personen tief verachten, wird aber in Kauf genommen. Meinung Nina Jecker

Lesbisch, schwul, trans, bi? Was in der Schweiz gelebt werden darf, akzeptieren längst nicht alle Kulturen. Foto: Keystone

Vor kurzem hat diese Zeitung ein Interview mit Basels Gleichstellungschefin Leila Straumann geführt. Und einmal mehr kam der Unwille zutage, den vor allem linke Frauen gegenüber gewissen Problemen an den Tag legen. Es ging um die Frage, inwiefern sie sich als künftige Verantwortliche für die Gleichstellung von LGBTIQ-Personen in Basel der Queer-Feindlichkeit in gewissen kulturellen Gruppen bewusst sei. Konkret: Wie will ihre Abteilung Homosexuelle und Transgender vor Diskriminierung oder sogar Angriffen durch Migranten aus patriarchalen Kulturen schützen?